Вибори президента-2019: скільки українців готові проголосувати

Участь у голосуванні на майбутніх виборах президента України у березні 2019 року готові взяти більше 70% громадян країни. При цьому більшість українців наразі схиляється до думки, що не потрібно ані звужувати, ані розширювати повноваження президента чи прем’єр-міністра.

Про це свідчать дані проведеного у липні соціологічного опитування, які озвучив директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, повідомляє "Укрінформ".

"Ми бачимо, що вже сьогодні 71% населення країни готові до голосування. Це доволі високий показник, особливо улітку", – зауважив Дмитрук.

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При цьому він додав, що готовність до голосування є досить високою у всіх вікових групах.

Соціолог також розповів, що зазвичай показники готовності до голосування на президентських виборах вищі, ніж на парламентських.

Опитування громадської думки було проведено 17-27 липня Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка. Дослідження охопило всю територію України, крім тимчасово окупованих районів Луганської, Донецької областей, та автономної республіки Крим.