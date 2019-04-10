Выборы президента-2019: сколько украинцев уже изменили место голосования

Более 80 тысяч украинских избирателей уже изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля. Больше всего зарегистрированных избирателей – жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей по состоянию на 10 апреля. Количество избирателей, которые меняют место голосования, каждый день резко увеличивается.

Читайте также: Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ

Так, 7 апреля месте голосования изменили более 9000 избирателей, 8 апреля – 38 тысяч, а 9 апреля – 33 тысячи.

Сейчас наибольшее количество избирателей хочет проголосовать на участках в Киеве – 14 235 граждан. Кроме того, многие украинцы избрали местом голосования Киевскую область – 8373 человека, Харьковскую – 6856 человек и Одесскую – 5285 человек.

Среди избирателей аннексированного Крыма место голосования уже изменили 1558 украинцев, из оккупированной Донецкой области – 20 064 избирателей, а из Луганской – 10 763 избирателей.

Еще 1360 украинцев изъявили желание голосовать за пределами Украины на зарубежных избирательных участках.

Важно! Временно изменить место голосования можно до 15 апреля.

Как проголосовать не по месту прописки:

Проверьте, есть ли вы в реестре избирателей. С паспортом гражданина Украины лично прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Там нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать. Вместе с паспортом принести в отдел ведения Государственного реестра избирателей документ, подтверждающий необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Такими документами могут быть: справка о командировке, с места учебы, договор найма (аренды) жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий и т. Список не является исчерпывающим. Основанием для временного изменения места голосования может быть, например, и проживание у своих родственников (при подтверждении родственных завязок).



Как изменить место голосования на выборах