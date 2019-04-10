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      Выборы президента-2019: сколько украинцев уже изменили место голосования

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      Место голосования уже изменили 80 тысяч избирателей
      Место голосования уже изменили 80 тысяч избирателей / Фото 24 канала

      Более 80 тысяч украинских избирателей уже изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля. Больше всего зарегистрированных избирателей – жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

      Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей по состоянию на 10 апреля. Количество избирателей, которые меняют место голосования, каждый день резко увеличивается.

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      Так, 7 апреля месте голосования изменили более 9000 избирателей, 8 апреля – 38 тысяч, а 9 апреля – 33 тысячи.

      Сейчас наибольшее количество избирателей хочет проголосовать на участках в Киеве – 14 235 граждан. Кроме того, многие украинцы избрали местом голосования Киевскую область – 8373 человека, Харьковскую – 6856 человек и Одесскую – 5285 человек.

      Среди избирателей аннексированного Крыма место голосования уже изменили 1558 украинцев, из оккупированной Донецкой области – 20 064 избирателей, а из Луганской – 10 763 избирателей.

      Еще 1360 украинцев изъявили желание голосовать за пределами Украины на зарубежных избирательных участках.

      Важно! Временно изменить место голосования можно до 15 апреля.

      Как проголосовать не по месту прописки:

      1. Проверьте, есть ли вы в реестре избирателей.
      2. С паспортом гражданина Украины лично прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Там нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.
      3. Вместе с паспортом принести в отдел ведения Государственного реестра избирателей документ, подтверждающий необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Такими документами могут быть: справка о командировке, с места учебы, договор найма (аренды) жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий и т. Список не является исчерпывающим. Основанием для временного изменения места голосования может быть, например, и проживание у своих родственников (при подтверждении родственных завязок).


      Как изменить место голосования на выборах

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
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