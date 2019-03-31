В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

В России прокомментировали результаты экзит-пола на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Российские наблюдатели не принимали участия в выборах президента Украины, однако с реакцией в Москве не замедлили – пока комментируют достаточно сдержанно.

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Согласно новейшим результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – он получил 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко с результатом 17,8% голосов. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко – за нее проголосовали 14,2% украинцев.

Первым на результаты экзит-пола отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook. Владимира Зеленского он назвал "несистемным".

Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Итак, система дала сбой. Действующий президент с трудом прорывается во второй тур,

– считает он.

При этом в эфире радио "Эхо Москвы" Косачев заявил, что Россия может не признать итоги выборов президента на Украине. Мол, позиция Москвы будет зависеть от "реакции украинской власти на тысячи жалоб на нарушения в ходе первого тура и итогов второго тура".

Он отмечает, что победа на выборах президента Украины любого кандидата, кроме Петра Порошенко, была бы лучше для России. В другом случае там пророчат "радикализацию антироссийской политики".

Кроме того, Косачев заявил, что "низкая явка – это зеркало социальной апатии населения". Отметим, по состоянию на 15:00 в Украине проголосовали 45,11% избирателей. при этом российский политик отмечает, что "прогнозировать результаты второго тура пока рано".

Почему Украина не приняла заявку наблюдателей от России?9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. Это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей России. Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом 7 февраля. Он запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля соответствующий закон вступил в силу.