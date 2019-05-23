Выборы в Европарламент: ЕС может дать трещину

Стартовали выборы в Европарламент. За новый состав будут голосовать на протяжении четырех дней от 23 до 26 мая. Правом голоса смогут воспользоваться 500 миллионов избирателей из 28 европейских стран. Первыми на избирательные участки пришли жители Великобритании и Нидерландов.

Эксперты прогнозируют, что многие избиратели отдадут свои голоса за правопопулистские и евроскептические партии.

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Какие вызовы и угрозы для Объединенной Европы могут принести выборы – узнавали журналисты 24 канала.

Опасность радикальных сил

Выборы в Старой Европе всегда характеризуются невысокой явкой. В 2014 году там пришли на участки только 43 процента избирателей. Молодежь же часто игнорирует свое право волеизъявления. Но совсем не низкая явка является главным вызовом для Евросоюза. А высокая вероятность победы радикальных партий.

Опросы показывают, что крайне правые получают все больше мест. Это нехорошо ни для Европы, ни для граждан,

– отметил кандидат в депутаты Европарламента Йохан ван Овертвельдт.

"Радикальные "антисилы" будут иметь успех на выборах во многих странах. Это движения против ЕС, против евровалюты и антимиграционные движения", – добавил исследователь Центра европейской политики Янис Еммануилидис.

Как известно, Европарламент формируется из 750 депутатов. За традиционные проевропейские партии отдадут свои голоса от трети до половины избирателей – предполагают эксперты. Столько же могут получить и радикалы.

Радикальные партии, которые критически относятся к евроинтеграционным процессам, становятся популярной силой. Причем, не только в отдельных странах, а теперь и во всей Европе. Они могут занять треть в Европарламенте. Это в свою очередь может помешать принятию проевропейских решений,

– отметил профессор Антверпенского университета Дэвид Крикеманс.

Нидерланды

Нидерланды – одна из первых стран, в которой стартовали выборы в Европарламент.

Голландский премьер-министр Марк Рютте пришел на избирательный участок с позитивным настроем и шутя. На голосование премьер приехал на велосипеде, транспорте который в Украине только входит в политическую моду.

Сегодня важно, чтобы все поняли необходимость реформирования ЕС. Поэтому наш голос – это голос за Европу и за готовность к командной работе,

– подчеркнул премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов приехал проголосовать на велосипеде

Великобритания

Великобритания тоже одна из первых стран, в которой проходят выборы в Европарламент. И здесь преобладают радикальные настроения. А все из-за удачной спекуляции на болезненном для британцев вопросе Brexit. Лидер партии, который отстаивает выход Британии из ЕС, убежден, что его сила имеет все шансы попасть в Европарламент.

Мы проголосовали за выход еще три года назад. Но ни правительство, ни парламент этого не сделали. Именно поэтому мы на этих выборах,

– сказал депутат Европарламента, лидер британской партии UKIP Найджел Фарадж.



Найджел Фарадж

Италия

Борьбой с иммигрантами итальянского премьера Маттео Сальвини привела его Лигу Севера в Европарламент еще в 2014 году. Сегодня рассчитывают на большее количество мандатов.

В Италии происходят ужасные вещи. Растет ксенофобия из-за навешенных ярлыков на мигрантов. Хотя у неофашистских партий небольшая поддержка. Поэтому надеемся, что это только шум,

– прокомментировал выборы директор школы управления в Римском университете Джованни Орсини.



Маттео Сальвини

Германия

Хорошо знают о радикалах и в Германии. Местная "Альтернатива", софинансированная россиянами, вообще открыто выступает против евроинтеграции. Власть же призывает жителей голосовать за традиционные европейские партии.

Мы призываем тех, кто занимает проевропейскую позицию, выразить ее в голосовании и отдать свой голос за проевропейскую партию,

– отметил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.



Гайко Маас

Словения

Если же радикалы и популисты получат большинство, то Евросоюз может вообще дать трещину – предполагает глава МИД Словении Церар.

Если они начнут управлять, то объединенная Европа распадется. Надеюсь нам хватит сил, чтобы двигаться вперед с Европой и писать ее историю, как историю успеха и единства,

– предположил министр иностранных дел Словении Церар.



Миро Церар

Протесты против мигрантов в Италии и Венгрии, попытки выйти Великобритании из ЕС, протесты желтых жилетов во Франции, каталонский конфликт в Испании. Все эти дестабилизирующие процессы могут изменить вектор работы Европарламента. Поэтому он будет вынужден сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на внешней политике. И тогда вряд ли его новый состав будет так остро и мгновенно реагировать на проявления российской агрессии, как нынешний. Тот неоднократно сам инициировал и вводил санкций против России.