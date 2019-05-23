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      Вибори до Європарламенту: ЄС може дати тріщину

      63 Читать новость на русском
      Європарламент
      Європарламент / AFP

      Стартували вибори до Європарламенту. За новий склад парламенту голосуватимуть упродовж чотирьох днів: від 23 до 26 травня. Правом голосу зможуть скористатись 500 мільйонів виборців з 28 європейських країн. Першими на виборчі дільниці прийшли жителі Великої Британії та Нідерландів.

      Експерти прогнозують, що чимало виборців віддасть свої голоси за правопопулістські та євроскептичні партії. 

      Читайте також: Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України

      Які виклики та загрози для Об'єднаної Європи можуть принести вибори – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Небезпека радикальних сил

      Вибори у Старій Європі завжди характеризуються невисокою явкою. У 2014 році там прийшли на дільниці лише 43 відсотки виборців. Молодь же часто ігнорує своє право волевиявлення. Але зовсім не низька явка є головним викликом для Євросоюзу. А висока вірогідність перемоги радикальних партій.

      Опитування свідчать, що крайні праві здобувають все більше місць. Це недобре ані для Європи, ані для громадян,
      – наголосив кандидат у депутати до Європарламенту Йохан ван Овертвельдт.

      "Радикальні "антисили" матимуть успіх на виборах у багатьох країнах. Це рухи проти ЄС, проти євровалюти та антиміграційні рухи", – додав дослідник Центру європейської політики Яніс Еммануїлідіс.

      Як відомо, Європарламент формується з 750 депутатів. За традиційні проєвропейські партії віддадуть свої голоси від третини до половини виборців – припускають експерти. Стільки ж можуть отримати і радикали.

      Радикальні партії, які критично ставляться до євроінтеграційних процесів, стають популярною силою. Причому, не лише в окремих країнах, а тепер й у всій Європі. Вони можуть зайняти третину в Європарламенті. Це в свою чергу може завадити прийняттю проєвропейських рішень,
      – зазначив професор Антверпенського університету Девід Крікеманс.

      Нідерланди

      Нідерланди – одна із перших країн, у якій стартували вибори до Європарламенту.

      Голландський прем'єр-міністр Марк Рютте прийшов на виборчу дільницю з позитивним настроєм та жартуючи. На голосування прем'єр приїхав на велосипеді, транспорті який в Україні лише входить в політичну моду. 

      Сьогодні важливо, щоб всі зрозуміли необхідність реформування ЄС. Тому наш голос – це голос за Європу і за готовність до командної роботи,
      – підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

      вибори європарламент
      Марк Рютте

      вибори європарламент
      Прем'єр-міністр Нідерландів приїхав проголосувати на велосипеді

      Велика Британія

      Велика Британія теж одна із перших країн, у якій відбуваються вибори до Європарламенту. І тут переважають радикальні настрої. А все через вдалу спекуляцію на болючому для британців питанні Brexit. Лідер партії, який відстоює вихід Британії з ЄС, переконаний, що його сила має всі шанси потратити в Європарламент. 

      Ми проголосували за вихід ще три роки тому. Але ані уряд, ані парламент цього не зробили. Саме тому ми на цих виборах,
      – сказав депутат Європарламенту, лідер британської партії UKIP Найджел Фарадж.

      фарадж
      Найджел Фарадж

      Італія

      Боротьбою з іммігрантами італійського прем'єра Маттео Сальвіні привела його Лігу Півночі до Європарламенту ще у 2014 році. Сьогодні розраховують на більше мандатів.

      В Італії відбуваються жахливі речі. Зростає ксенофобія через навішані ярлики на мігрантів. Хоч неофашистські партії мають малу підтримку. Тож сподіваємось, що це лише галас,
      – прокоментував вибори директор школи управління у Римському університеті Джовані Орсіна.

      орсіна
      Маттео Сальвіні

      Німеччина

      Добре знають про радикалів і в Німеччині. Тамтешня "Альтернатива", співфінансована росіянами, взагалі відкрито виступає проти євроінтеграції. Влада ж закликає жителів голосувати за традиційні європейські партії.

      Ми закликаємо тих, хто має проєвропейську позицію, висловити її на голосуванні і віддати свій голос за проєвропейську партію,
      – наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

      гайко маас
      Гайко Маас

      Словенія

      Якщо ж радикали та популісти здобудуть більшість, то Євросоюз може взагалі дати тріщину – припускає глава МЗС Словенії Миро Церар.

      Якщо вони почнуть керувати, то об'єднана Європа розпадеться. Сподіваюсь нам стане сил, аби рухатись вперед з Європою і писати її історію як історію успіху та єдності,
      – припустив міністр закордонних справ Словенії Миро Церар.

      церар
      Миро Церар

      Протести проти мігрантів в Італії та Угорщині, спроби вийти Британії з ЄС, протести жовтих жилетів у Франції, каталонський конфлікт в Іспанії. Усі ці дестабілізаційні процеси можуть змінити вектор роботи Європарламенту. Відтак, він буде змушений зосередитися на внутрішніх проблемах, а не на зовнішній політиці. І тоді навряд його новий склад буде так гостро і миттєво реагувати на прояви російської агресії, як нинішній. Той неодноразово сам ініціював і запроваджував санкцій проти Росії. 

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      Теги: Новини політики Європарламент Євросоюз Великобританія Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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