Вибори до Європарламенту: ЄС може дати тріщину

Стартували вибори до Європарламенту. За новий склад парламенту голосуватимуть упродовж чотирьох днів: від 23 до 26 травня. Правом голосу зможуть скористатись 500 мільйонів виборців з 28 європейських країн. Першими на виборчі дільниці прийшли жителі Великої Британії та Нідерландів.

Експерти прогнозують, що чимало виборців віддасть свої голоси за правопопулістські та євроскептичні партії.

Читайте також: Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України

Які виклики та загрози для Об'єднаної Європи можуть принести вибори – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Небезпека радикальних сил

Вибори у Старій Європі завжди характеризуються невисокою явкою. У 2014 році там прийшли на дільниці лише 43 відсотки виборців. Молодь же часто ігнорує своє право волевиявлення. Але зовсім не низька явка є головним викликом для Євросоюзу. А висока вірогідність перемоги радикальних партій.

Опитування свідчать, що крайні праві здобувають все більше місць. Це недобре ані для Європи, ані для громадян,

– наголосив кандидат у депутати до Європарламенту Йохан ван Овертвельдт.

"Радикальні "антисили" матимуть успіх на виборах у багатьох країнах. Це рухи проти ЄС, проти євровалюти та антиміграційні рухи", – додав дослідник Центру європейської політики Яніс Еммануїлідіс.

Як відомо, Європарламент формується з 750 депутатів. За традиційні проєвропейські партії віддадуть свої голоси від третини до половини виборців – припускають експерти. Стільки ж можуть отримати і радикали.

Радикальні партії, які критично ставляться до євроінтеграційних процесів, стають популярною силою. Причому, не лише в окремих країнах, а тепер й у всій Європі. Вони можуть зайняти третину в Європарламенті. Це в свою чергу може завадити прийняттю проєвропейських рішень,

– зазначив професор Антверпенського університету Девід Крікеманс.

Нідерланди

Нідерланди – одна із перших країн, у якій стартували вибори до Європарламенту.

Голландський прем'єр-міністр Марк Рютте прийшов на виборчу дільницю з позитивним настроєм та жартуючи. На голосування прем'єр приїхав на велосипеді, транспорті який в Україні лише входить в політичну моду.

Сьогодні важливо, щоб всі зрозуміли необхідність реформування ЄС. Тому наш голос – це голос за Європу і за готовність до командної роботи,

– підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.



Марк Рютте



Прем'єр-міністр Нідерландів приїхав проголосувати на велосипеді

Велика Британія

Велика Британія теж одна із перших країн, у якій відбуваються вибори до Європарламенту. І тут переважають радикальні настрої. А все через вдалу спекуляцію на болючому для британців питанні Brexit. Лідер партії, який відстоює вихід Британії з ЄС, переконаний, що його сила має всі шанси потратити в Європарламент.

Ми проголосували за вихід ще три роки тому. Але ані уряд, ані парламент цього не зробили. Саме тому ми на цих виборах,

– сказав депутат Європарламенту, лідер британської партії UKIP Найджел Фарадж.



Найджел Фарадж

Італія

Боротьбою з іммігрантами італійського прем'єра Маттео Сальвіні привела його Лігу Півночі до Європарламенту ще у 2014 році. Сьогодні розраховують на більше мандатів.

В Італії відбуваються жахливі речі. Зростає ксенофобія через навішані ярлики на мігрантів. Хоч неофашистські партії мають малу підтримку. Тож сподіваємось, що це лише галас,

– прокоментував вибори директор школи управління у Римському університеті Джовані Орсіна.



Маттео Сальвіні

Німеччина

Добре знають про радикалів і в Німеччині. Тамтешня "Альтернатива", співфінансована росіянами, взагалі відкрито виступає проти євроінтеграції. Влада ж закликає жителів голосувати за традиційні європейські партії.

Ми закликаємо тих, хто має проєвропейську позицію, висловити її на голосуванні і віддати свій голос за проєвропейську партію,

– наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.



Гайко Маас

Словенія

Якщо ж радикали та популісти здобудуть більшість, то Євросоюз може взагалі дати тріщину – припускає глава МЗС Словенії Миро Церар.

Якщо вони почнуть керувати, то об'єднана Європа розпадеться. Сподіваюсь нам стане сил, аби рухатись вперед з Європою і писати її історію як історію успіху та єдності,

– припустив міністр закордонних справ Словенії Миро Церар.



Миро Церар

Протести проти мігрантів в Італії та Угорщині, спроби вийти Британії з ЄС, протести жовтих жилетів у Франції, каталонський конфлікт в Іспанії. Усі ці дестабілізаційні процеси можуть змінити вектор роботи Європарламенту. Відтак, він буде змушений зосередитися на внутрішніх проблемах, а не на зовнішній політиці. І тоді навряд його новий склад буде так гостро і миттєво реагувати на прояви російської агресії, як нинішній. Той неодноразово сам ініціював і запроваджував санкцій проти Росії.