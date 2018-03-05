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Выборы в Италии: победили евроскептики и популисты

20:46, 5 марта 581 Читати новину українською

Популисты и евро-скептики. Именно так характеризуют нынешние итальянские выборы. 4 марта итальянцы выбрали новый парламент. Теперь страну ожидают долгие переговоры и формирование правительства.

Луиджи ди Майо 31 год и он претендует на должность премьера Италии. Лидер движения "5 звезд" не скрывал эмоций после объявления первых результатов выборов в итальянский парламент. Его политсила опередила конкурентов и финишировала первой, набрав более 31% голосов избирателей.

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Эксперты уже назвали победу "5 звезд" поворотным моментом в итальянской политике. Члены движения не позиционируют свою политсилу ни в правом, ни в левом спектре. Они делают ставку на отход от старой политической системы, на сохранение природы и защиту бренда "Made in Italy".

Еще одной неожиданностью нынешних выборов стали члены ультраправой партии "Лига", которая ранее называлась "Лига Севера". Итальянских националистов поддержала довольно большая часть избирателей — 18%.

Представители "Лиги" несколько раз посещали оккупированный Крым без разрешения украинской власти. Там итальянские политики договаривались о совместных проектах с подсанкционным Аксеновым. Кроме того в итальянский парламент прошла и партия друга Путина — Берлускони.

Политсиле "Вперед Италия!" отдали свои голоса чуть более 14% избирателей. Руководящая Демократическая партия, которая поддерживала антироссийские санкции, проиграла на выборах. Она получила лишь 19% голосов, вместо 23%, на которые рассчитывала. Места в итальянском парламенте также получили националисты из "Братьев Италии".

За них проголосовало чуть более 4% избирателей. Таким образом треть итальянского парламента составят евроскептики. Накануне выборов в Италии председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил обеспокоенность их результатами.

Мы должны подготовиться к худшему сценарию. И такой сценарий предполагает, что в Италии не будет рабочего правительства,
— рассказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Треть новых членов итальянского парламента придерживается пророссийской позиции. Эти политики готовы лоббировать отмену санкций. Впрочем отечественные эксперты считают, что Украине не стоит беспокоиться.

Но прежде чем перейти к любым серьезным действиям итальянские депутаты должны образовать коалицию, чтобы сформировать правительство. Уже сейчас эксперты предрекают длинные сложные коалиционные переговоры и пока никто не знает, какое большинство будет сформировано в итоге.

Теги: Новости политики Сильвио Берлускони
Источник: 24 Канал
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