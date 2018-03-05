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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибори в Італії: перемогли євроскептики і популісти

20:41, 5 березня 595 Читать новость на русском

Популісти і євро-скептики. Саме так характеризують цьогорічні італійські вибори. 4 березня італійці обрали новий парламент. Тепер країну очікують довгі перемовини і формування уряду.

Луїджі ді Майо 31 рік і він претендує на посаду прем’єра Італії. Лідер руху "5 зірок" не приховував емоцій після оголошення перших результатів виборів до італійського парламенту. Його політсила випередила конкурентів і фінішувала першою, набравши понад 31% голосів виборців.

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Експерти вже назвали перемогу "5 зірок" поворотним моментом в італійській політиці. Члени руху не позиціонують свою політсилу ані в правому, ані в лівому спектрі. Вони роблять ставку на відхід від старої політичної системи, на збереження природи і захист бренду "Made in Italy".

Ще однією несподіванкою цьогорічних виборів стали члени ультраправої партії "Ліга", яка раніше називалася "Ліга Півночі". Італійських націоналістів підтримала доволі велика частка виборців – 18%.

Представники "Ліги" кілька разів відвідували окупований Крим без дозволу української влади. Там італійські політики домовлялися про спільні проекти з підсанкційним Аксьоновим. Крім того до італійського парламенту пройшла й партія друга Путіна – Берлусконі.

Політсилі "Вперед Італіє!" віддали свої голоси трохи більше 14% виборців. Керівна Демократична партія, яка підтримувала антиросійські санкції, програла на виборах. Вона здобула лише 19% голосів, замість 23%, на які розраховувала. Місця в італійському парламенті також отримали націоналісти з "Братів Італії".

За них проголосувало трохи більше 4% виборців. Таким чином третину італійського парламенту становитимуть євроскептики. Напередодні виборів в Італії голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив занепокоєння їхніми результатами.

Ми маємо підготуватися до найгіршого сценарію. І такий сценарій передбачає, що в Італії не буде робочого уряду,
– розповів глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Третина нових членів італійського парламенту дотримується проросійської позиції. Ці політики готові лобіювати скасування санкцій. Втім вітчизняні експерти вважають, що Україні не варто турбуватися.

Але перш ніж перейти до будь-яких серйозних дій італійські депутати мають утворити коаліцію, щоби сформувати уряд. Уже зараз експерти передрікають довгі складні коаліційні переговори і поки ніхто не знає, яку більшість буде сформовано в підсумку.

Теги: Новини політики Сільвіо Берлусконі
Джерело: 24 Канал
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