Чего боится Анджей Дуда: перенесут ли выборы президента Польши
Многие страны уже отложили очередные выборы из-за пандемии COVID-19. Но в Польше власть не собирается этого делать. По мнению Анджея Дуды, голосование должно состояться в срок – 10 мая. Почему президент спешит, разбирался журналист сайта 24 канала.
Президент Республики Польша Анджей Дуда считает, что в условиях карантина, вызванного эпидемией коронавируса, назначенные на 10 мая очередные выборы президента могут пройти в стране путем корреспондентского голосования по почте. Это позволит не подвергать опасности жизни и здоровье граждан, уверяет Дуда. Такую процедуру уже успешно использовали в Баварии (Германия).
Читать также Президент Польши подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом
В Польше соответствующий закон уже даже поддержал Сейм, но по процедуре документ должны еще согласовать в Сенате – верхней палате польского парламента. Однако там уже не гарантируют поддержку закона, ведь в Сенате большинство мест занимают оппозиционные депутаты, а они выступают за перенос выборов.
Но правительство страны и политики правящей партии "Право и справедливость" практически единогласно заявляют, что оснований для переноса нет.
Что думают поляки о голосовании по почте?
Им не очень нравится такая идея. Если верить социологическому исследованию, поляки не хотят голосовать с помощью почты, а явка избирателей обещает быть очень низкой. 55% респондентов заявили, что не будут голосовать с помощью переписки. 57% респондентов оценивают негативно такую инициативу. Об этом сообщает сайт Do Rzeczy.
Кому выгоден перенос выборов президента Польши?
Действительно, почему бы не перенести, это было бы разумным выбором, ведь голосование при помощи почты может привести не только к низкой "явке", а также может обнаружить другие проблемы, поскольку такую систему еще не тестировали в Польше.
Глава оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка заявил, что почта не сможет доставить бюллетени всем избирателями вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.
Борис Будка / фото с его страницы в Facebook
Кроме того, полякам, которые будут задействованы в избирательном процессе все равно придется контактировать.
Но, скорее всего, политики думают больше о собственных интересах, чем о безопасности граждан.
Оппозиционные лидеры боятся, что в таких условиях не смогут провести полноценную избирательную кампанию и так оно и будет. А вот Дуда будет "на коне" – президент остается единственным кандидатом, который будет активно вести агитацию.
Дуда станет главным защитником поляков от коронавируса. Соответственно президент будет продолжать появляться на телеканалах и в интернет-СМИ. Его месседжи будут понятными. В условиях страха, люди не склонны к изменениям, поэтому поддержка у действующего президента будет большой.
Конечно, оппозиция также не лишена возможности агитировать через интернет, но встречаться с избирателями им не удастся, а это остается довольно серьезным инструментом в предвыборной борьбе.
Как эпидемия влияет на выборы?
По данным исследований, действующий президент Дуда является лидером среди кандидатов на пост президента – 65% избирателей готовы проголосовать за Дуду в первом туре, если выборы состоятся вовремя. Это выяснили социологи по заказу Gazeta Wyborcza.
Анджей Дуда с рисунком от маленькой поклонницы / фото с его страницы в Twitter
Его главная конкурентка, Малгожата Кидава-Блонская, получила бы всего лишь 10% голосов, а остальные кандидаты – между 4% и 6% поддержки.
Однако если выборы отложат, то ситуация Дуды будет менее однозначной – тогда уровень его поддержки падает до 44%. "Попахивает" вторым туром.
Эти исследования, наверное, и заставляют Анджея Дуду и его команду спешить, время работает не на них. Особенно, если учесть, что экономическая ситуация как в Польше, так и в мире, в связи с пандемией, может привести к кризису. Ухудшение жизни безусловно отразится на уровне доверия к президенту и правящей коалиции.
В правящей партии понимают, что шансы Дуды победить в первом туре уже 10 мая достаточно большие, что позволит нынешнему правительству возможность оставаться у власти до 2023 года. Поэтому их желание провести выборы в определенный срок вполне прагматично и понятно.
Впрочем, окончательное решение по этому поводу в не меньшей степени зависит от количества новых заражений в стране. Если в ближайшие недели эта цифра продолжит расти – властям все же придется согласиться на перенос выборов.
К слову, Франция, Сербия, Северная Македония, Армения и даже Россия уже объявили о переносе запланированных на ближайшее время выборов и референдумов.
Какова ситуация с коронавируса в Польше?
Карантин в Польше ввели 20 марта и на момент написания статьи в соседней с нами стране было подтверждено 4532 случая заражения COVID-19 – 111 человек умерли, 191 выздоровел.
Читайте также
-
Пенсионеры будут платить за коммунальные с помощью почтальонов и по телефонусегодня , 14:31
-
Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, вспышка в Першотравенскесегодня , 18:47
-
Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фотосегодня , 15:15
-
Депутаты зарегистрировали законопроект, упрощающий рассмотрение законов с более 2 000 поправоксегодня , 17:00
-
Венедиктова завела дело о возможных противоправных действиях Порошенко: деталисегодня , 15:56
-
Когда состоится ближайшее внеочередное заседание Рады и какие вопросы на нем рассмотрятсегодня , 19:11