Чего боится Анджей Дуда: перенесут ли выборы президента Польши

Многие страны уже отложили очередные выборы из-за пандемии COVID-19. Но в Польше власть не собирается этого делать. По мнению Анджея Дуды, голосование должно состояться в срок – 10 мая. Почему президент спешит, разбирался журналист сайта 24 канала.

Президент Республики Польша Анджей Дуда считает, что в условиях карантина, вызванного эпидемией коронавируса, назначенные на 10 мая очередные выборы президента могут пройти в стране путем корреспондентского голосования по почте. Это позволит не подвергать опасности жизни и здоровье граждан, уверяет Дуда. Такую процедуру уже успешно использовали в Баварии (Германия).

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В Польше соответствующий закон уже даже поддержал Сейм, но по процедуре документ должны еще согласовать в Сенате – верхней палате польского парламента. Однако там уже не гарантируют поддержку закона, ведь в Сенате большинство мест занимают оппозиционные депутаты, а они выступают за перенос выборов.

Но правительство страны и политики правящей партии "Право и справедливость" практически единогласно заявляют, что оснований для переноса нет.

Что думают поляки о голосовании по почте?

Им не очень нравится такая идея. Если верить социологическому исследованию, поляки не хотят голосовать с помощью почты, а явка избирателей обещает быть очень низкой. 55% респондентов заявили, что не будут голосовать с помощью переписки. 57% респондентов оценивают негативно такую ​​инициативу. Об этом сообщает сайт Do Rzeczy.

Кому выгоден перенос выборов президента Польши?

Действительно, почему бы не перенести, это было бы разумным выбором, ведь голосование при помощи почты может привести не только к низкой "явке", а также может обнаружить другие проблемы, поскольку такую ​​систему еще не тестировали в Польше.

Глава оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка заявил, что почта не сможет доставить бюллетени всем избирателями вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.



Борис Будка / фото с его страницы в​ Facebook

Кроме того, полякам, которые будут задействованы в избирательном процессе все равно придется контактировать.

Но, скорее всего, политики думают больше о собственных интересах, чем о безопасности граждан.

Оппозиционные лидеры боятся, что в таких условиях не смогут провести полноценную избирательную кампанию и так оно и будет. А вот Дуда будет "на коне" – президент остается единственным кандидатом, который будет активно вести агитацию.

Дуда станет главным защитником поляков от коронавируса. Соответственно президент будет продолжать появляться на телеканалах и в интернет-СМИ. Его месседжи будут понятными. В условиях страха, люди не склонны к изменениям, поэтому поддержка у действующего президента будет большой.

Конечно, оппозиция также не лишена возможности агитировать через интернет, но встречаться с избирателями им не удастся, а это остается довольно серьезным инструментом в предвыборной борьбе.

Как эпидемия влияет на выборы?

По данным исследований, действующий президент Дуда является лидером среди кандидатов на пост президента – 65% избирателей готовы проголосовать за Дуду в первом туре, если выборы состоятся вовремя. Это выяснили социологи по заказу Gazeta Wyborcza.



Анджей Дуда с рисунком от маленькой поклонницы / фото с его страницы в Twitter

Его главная конкурентка, Малгожата Кидава-Блонская, получила бы всего лишь 10% голосов, а остальные кандидаты – между 4% и 6% поддержки.

Однако если выборы отложат, то ситуация Дуды будет менее однозначной – тогда уровень его поддержки падает до 44%. "Попахивает" вторым туром.

Эти исследования, наверное, и заставляют Анджея Дуду и его команду спешить, время работает не на них. Особенно, если учесть, что экономическая ситуация как в Польше, так и в мире, в связи с пандемией, может привести к кризису. Ухудшение жизни безусловно отразится на уровне доверия к президенту и правящей коалиции.

Малгожата Кидава-Блонская / фото с ее страницы в Facebook

В правящей партии понимают, что шансы Дуды победить в первом туре уже 10 мая достаточно большие, что позволит нынешнему правительству возможность оставаться у власти до 2023 года. Поэтому их желание провести выборы в определенный срок вполне прагматично и понятно.

Впрочем, окончательное решение по этому поводу в не меньшей степени зависит от количества новых заражений в стране. Если в ближайшие недели эта цифра продолжит расти – властям все же придется согласиться на перенос выборов.

К слову, Франция, Сербия, Северная Македония, Армения и даже Россия уже объявили о переносе запланированных на ближайшее время выборов и референдумов.

Какова ситуация с коронавируса в Польше?

Карантин в Польше ввели 20 марта и на момент написания статьи в соседней с нами стране было подтверждено 4532 случая заражения COVID-19 – 111 человек умерли, 191 выздоровел.