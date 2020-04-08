Чого боїться Анджей Дуда: чи перенесуть вибори президента Польщі

Чимало країн вже відклали чергові вибори через пандемію COVID-19. Але у Польщі влада не збирається цього робити. На думку Анджея Дуди, голосування має відбутись у строк – 10 травня. Чому президент поспішає, розбирався журналіст сайту 24 каналу.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда вважає, що в умовах карантину, викликаного епідемією коронавірусу, призначені на 10 травня чергові вибори президента можуть відбутися в країні шляхом кореспонденційного голосування по пошті. Це дозволить не наражати на небезпеку життя та здоров’я громадян, запевняє Дуда. Таку процедуру вже успішно використали в Баварії (Німеччина).

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У Польщі відповідний закон вже навіть підтримав Сейм, але за процедурою документ мають ще погодити у Сенаті – верхній палаті польського парламенту. Проте там вже не гарантують підтримку закону, адже у Сенаті більшість місць займають опозиційні депутати, а вони виступають за перенесення виборів.

Але уряд країни і політики правлячої партії "Право і справедливість" практично одноголосно заявляють, що підстав для перенесення немає.

Що думають поляки про голосування поштою? Їм не дуже подобається така ідея. Якщо вірити соціологічному дослідженню, поляки не хочуть голосувати з допомогою пошти, а явка виборців обіцяє бути дуже низькою. 55% респондентів заявили, що не голосуватимуть з допомогою листування. 57% респондентів оцінюють негативно таку ініціативу. Про це повідомляє сайт Do Rzeczy.

Кому вигідний перенос виборів президента Польщі?

Дійсно, чому б не перенести, це було би розумним вибором, адже голосування з допомогою пошти може призвести не тільки до низької "явки", а також може виявити інші проблеми, оскільки таку систему ще не тестували в Польщі.

Голова опозиційної партії "Громадянська платформа" Борис Будка заявив, що пошта не зможе доставити бюлетені всім виборцями вчасно, оскільки багато співробітників знаходяться на лікарняному.

Борис Будка / фото з його сторінки у Facebook

Крім того, полякам, які будуть задіяні у виборчому процесі все одно доведеться контактувати.

Але, скоріш за все, політики думають більше про власні інтереси ніж про безпеку громадян.

Опозиційні лідери бояться, що в таких умовах не зможуть провести повноцінну виборчу кампанію й так воно й буде. Натомість Анджей Дуда буде "на коні" – президент лишається єдиним кандидатом, який буде активно вести агітацію.

Дуда стане головним захисником поляків від коронавірусу. Відповідно президент буде продовжувати з’являтися на телеканалах й в інтернет-ЗМІ. Його меседжі будуть зрозумілими. В умовах страху, люди не схильні до змін, тож підтримка у чинного президента буде великою.

Звісно, опозиція також не позбавлена можливості агітувати через інтернет, але зустрічатися з виборцями їм не вдасться, а це лишається доволі серйозним інструментом у передвиборчій боротьбі.

Як епідемія впливає на вибори?

За даними досліджень, чинний президент Анджей Дуда є лідером серед кандидатів на пост президента – 65% виборців готові проголосувати за Дуду в першому турі, якщо вибори відбудуться вчасно. Це з’ясували соціологи на замовлення Gazeta Wyborcza.

Анджей Дуда з малюнком від маленької шанувальниці / фото з його сторінки у Twitter

Його головна конкурентка, Малгожата Кідава-Блонська, отримала б всього лише 10% голосів, а інші кандидати – між 4% і 6% підтримки.

Однак якщо вибори відкладуть, то ситуація Дуди буде менш однозначною – тоді рівень його підтримки падає до 44%. "Попахує" другим туром.

Ці дослідження, напевно, й змушують Анджея Дуду та його команду поспішати, час працює не на них. Особливо, якщо врахувати, що економічна ситуація як в Польщі, так і у світі, у зв’язку з пандемією, може призвести до кризи. Погіршення життя безумовно відіб’ється на рівні довіри до президента й владної коаліції.

Малгожата Кідава-Блонська / фото з її сторінки у Facebook

В правлячій партії розуміють, що шанси Дуди перемогти в першому турі вже 10 травня доволі великі, що дасть нинішньому уряду можливість залишатися при владі до 2023 року. Тому їх бажання провести вибори у визначений строк є цілком прагматичним й зрозумілим.

Втім, остаточне рішення щодо цього не меншою мірою залежить від кількості нових заражень у країні. Якщо в найближчі тижні ця цифра продовжить зростати – владі все ж доведеться погодитися на перенесення виборів.

До слова, Франція, Сербія, Північна Македонія, Вірменія і навіть Росія вже оголосили про перенесення запланованих на найближчий час виборів і референдумів.

Яка ситуація з коронавірусом в Польщі? Карантин в Польщі ввели 20 березня й на час написання статті в сусідній з нами країні було підтверджено 4 532 випадки зараження COVID-19 – 111 людей померли, 191 одужали.