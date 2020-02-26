Выборы в США: что известно о сенаторе Берни Сандерсе

Кандидат в президенты США Берни Сандерс победил на праймериз демократов в Нью-Гемпшире и Неваде. В Айове он занял второе место, уступив Питу Буттиджеджу. Однако, по результатам опросов, сенатор стабильно входит в тройку лидеров среди демократов.

Основны факты с биографии

Бернард (Берни) Сандерс – американский левый политик, социалист, сенатор США от штата Вермонт. Член Демократической партии (с 2015 по 2016 год и с 2019 года и по сей день). На пост президента от демократов он впервые баллотировался в 2016 году – неудачно. Сейчас пробует свои силы во второй раз.

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Родился Сандерс 8 сентября 1941 года (сейчас ему 78 лет) в еврейской семье рабочего класса в Бруклине, Нью-Йорк. Его отец – иммигрант из Польши, в Штатах работал продавцом краски. Мать родилась в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Польши и России.

Окончил Бруклинский колледж и Чикагский университет (в 1964 году получил степень бакалавра искусствоведения по политологии). В студенческие годы был одним из организаторов протеста Конгресса расового равенства, а также – Студенческого ненасильственного координационного комитета. Приобщился к движению за гражданские права афроамериканцев.



Берни Сандерс в молодые годы / Pinterest BuzzFeed

После окончания университета будущий политик попробовал себя в разных профессиях: работал столяром, социальным педагогом, писателем, режиссером, журналистом. Участвовал в движении против войны во Вьетнаме. Однако никогда не критиковал военных и является сторонником льгот для ветеранов.

С 1981 по 1989 годы его трижды избирали мэром Берлингтона – городок с более 40 тыс. жителей в штате Вермонт. Параллельно он читал лекции по политологии в школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета и в Гамильтонском колледже.

Женат, имеет четырех детей и семеро внуков.

В 1990 году Сандерс победил на выборах в Палату представителей США, представляя округ Вермонта. Был членом Палаты с 2006 года – тогда его впервые избрали в Сенат, где переизбирали в 2012 и 2018 годах.

В 2017 году Сандерс был одним из двух сенаторов, которые голосовали против принятия законопроекта, который вводил новые санкции против России и Ирана. Он объяснил это тем, что ограничения могли угрожать ядерной сделке с Ираном, а именно санкции против РФ – поддерживает.



Джейн и Берни Санденс / Getty Images

В первую неделю с начала президентской кампании Сандерс собрал 10 миллионов долларов. Уже в сентябре 2019 года кампания объявила, что они достигли миллиона индивидуальных доноров, став самой быстрой президентской кампаниями в истории. Сандерс последовательно оказывался в первой тройке кандидатов-демократов, согласно опросам.

В октябре 2019 года Берни Сандерс перенес сердечный приступ. Уже в декабре, через три месяца, он обнародовал отчеты врачей, которые подтвердили, что он – здоров. Однако все равно подвергся критике конкурентов из-за якобы "непрозрачности" относительно состояния здоровья.

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В команде Сандерса отмечали, что Россия пыталась помочь его кампании. Однако сам сенатор призвал Путина "держаться подальше от выборов в США". По информации американских СМИ, таким образом Россия хочет помочь переизбраться Трампу. Сандерса же считают самым удобным конкурентом для последнего, поскольку он является "самым левым" представителем демократов, что может напугать консервативных избирателей.

Политические позиции Берни Сандерса

Выступает за универсальную систему здравоохранения , которая в народе получила название "Медицина для всех". Согласно плану Сандерса, каждый американец получит медицинское страхование через Medicare, а частные страховщики будут ликвидированы.

, которая в народе получила название "Медицина для всех". Согласно плану Сандерса, каждый американец получит медицинское страхование через Medicare, а частные страховщики будут ликвидированы. Поддерживает расширение прав избирателей , против "драконических" законов об удостоверениях избирателей, которые, по его мнению, "ущемляют права незащищенных слоев населения". Также предлагает, чтобы День выборов стал национальным праздником в США.

, против "драконических" законов об удостоверениях избирателей, которые, по его мнению, "ущемляют права незащищенных слоев населения". Также предлагает, чтобы День выборов стал национальным праздником в США. Считает иммиграционную политику президента Дональда Трампа "бессердечной". Хочет предложить путь к гражданству большинству недокументированным иммигрантам и поддерживает комплексную иммиграционную реформу.



Берни Санденс с поклонниками / Getty Images

Последовательно озвучивает экологические проблемы и критикует СМИ за то, что они недостаточно сосредотачиваются на теме изменения климата. Является соавтором резолюции, которая планирует переход США к 100% чистой и возобновляемой энергии в течение следующего десятилетия. Призывает Штаты к 2050 году прекратить использование ископаемого топлива.

в течение следующего десятилетия. Призывает Штаты к 2050 году прекратить использование ископаемого топлива. Считает, что аборты должны быть законными , выступал против законопроекта о запрете абортов через 20 недель.

, выступал против законопроекта о запрете абортов через 20 недель. Является сторонником ЛГБТ-сообщества , еще в 2009 году высказывался за однополые браки.

, еще в 2009 году высказывался за однополые браки. Настаивает на снижении процентных ставок за студенческие займы на обучение.

на обучение. Выступает за более жесткие меры контроля над оружием в США.

в США. Поддерживает легализацию марихуаны на федеральном уровне.

на федеральном уровне. Назвал систему уголовного правосудия в Америке "расистской", заявив, что "слишком много афроамериканцев убивают правоохранители". Поддерживает расширение прав избирателей на людей, которые сейчас находятся в тюрьмах.



Сандерс выступает против участия армии США в войнах / Getty Images

Решительно выступает против Транстихоокеанского партнерства , которое "защитило бы интересы крупнейших многонациональных корпораций за счет обычных работников".

, которое "защитило бы интересы крупнейших многонациональных корпораций за счет обычных работников". В целом против вмешательства США в военные конфликты , поддерживает войну только в крайнем случае.

, поддерживает войну только в крайнем случае. Хочет резко сократить расходы на оборону США.

Выступал против решения Трампа отказаться от ядерной сделки Ирана.

В Сенате призвал прекратить поддержку Штатами Саудовской Аравии в конфликте в Йемене.

в конфликте в Йемене. Столкнулся с критикой за хвалу диктаторских социалистических режимов на Кубе, в Никарагуа и в Советском Союзе в 1980-х годах.



Берни Сандерс регулярно выражает обеспокоенность изменениями климата / Getty Images

Выступает за налогообложение богатых для преодоления неравенства, призывая миллионеров и миллиардеров "платить свою справедливую долю".

для преодоления неравенства, призывая миллионеров и миллиардеров "платить свою справедливую долю". Поддерживает права женщин – "равная оплата за равный труд".

– "равная оплата за равный труд". Является сторонником сбережения энергоресурсов . В частности, по программе финансирования энергоэффективности, чтобы помочь владельцам домов, малому бизнесу и муниципалитетам реализовывать инновационные проекты в отрасли.

. В частности, по программе финансирования энергоэффективности, чтобы помочь владельцам домов, малому бизнесу и муниципалитетам реализовывать инновационные проекты в отрасли. Решительно поддерживает рынки фермеров, сельское хозяйство и агротуризм. Выступает за то, чтобы местная еда была частью школьных обедов и программ помощи в питании.

Предвыборный ролик Берни Сандерса: