Вибори у США: що відомо про сенатора Берні Сандерса

Кандидат у президенти США Берні Сандерс переміг на праймеріз демократів у Нью-Гемпширі та Неваді. В Айові він посів друге місце, поступившись Піту Буттіджеджу. Проте, за результатами опитувань, сенатор стабільно входить у трійку лідерів серед демократів.

Основні факти з біографії

Бернард (Берні) Сандерс – американський лівий політик, соціаліст, сенатор США від штату Вермонт. Член Демократичної партії (з 2015 по 2016 рік та з 2019 року й донині). На посаду президента від демократів він вперше балотувався у 2016 році – невдало. Наразі випробовує свої сили вдруге.

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Народився Сандерс 8 вересня 1941 року (наразі йому 78 років) у єврейській родині робітничого класу в Брукліні, Нью-Йорк. Його батько – іммігрант з Польщі, у Штатах працював продавцем фарби. Мати народилася у Нью-Йорку в родині іммігрантів з Польщі та Росії.

Закінчив Бруклінський коледж та Чиказький університет (у 1964 році отримав ступінь бакалавра мистецтвознавства з політології). У студентські роки був одним із організаторів протесту Конгресу расової рівності, а також – Студентського координаційного ненасильницького комітету. Долучався до руху за громадянські права афроамериканців.



Берні Сандерс у молоді роки / Pinterest BuzzFeed

Після закінчення університету майбутній політик спробував себе у різних професіях: працював столяром, соціальним педагогом, письменником, режисером, журналістом. Брав участь у русі проти війни у В'єтнамі. Однак ніколи не критикував військових та є прихильником пільг для ветеранів.

З 1981 по 1989 роки його тричі обирали мером Берлінгтона – містечко з понад 40 тис. жителів у штаті Вермонт. Паралельно він читав лекції з політології в школі управління імені Кеннеді Гарвардського університету та в Гамільтонському коледжі.

Одружений, має чотирьох дітей та семеро внуків.

У 1990 році Сандерс переміг на виборах до Палати представників США, представляючи округ Вермонта. Був членом Палати до 2006 року – тоді його вперше обрали до Сенату, де переобирали у 2012 та 2018 роках.

У 2017 році Сандерс був одним із двох сенаторів, які голосували проти прийняття законопроєкту, що запроваджував нові санкції проти Росії та Ірану. Він пояснив це тим, що обмеження могли загрожувати ядерній угоді з Іраном, а саме санкції проти РФ – підтримує.



Джейн та Берні Санденс / Getty Images

У перший тиждень з початку президентської кампанії Сандерс зібрав 10 мільйонів доларів. Уже у вересні 2019 року його кампанія оголосила, що вони досягли мільйона індивідуальних донорів, ставши найшвидшою президентською кампаніями в історії. Сандерс послідовно опинявся у першій трійці кандидатів-демократів, згідно з опитуваннями.

У жовтні 2019 року Берні Сандерс переніс серцевий напад. Уже в грудні, через три місяці, він оприлюднив звіти лікарів, які підтвердили, що він – здоровий. Однак все одно зазнав критики конкурентів через нібито "непрозорість" стосовно стану здоров’я.

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У команді Сандерса зазначали, що Росія намагалася допомогти його кампанії. Однак сам сенатор закликав Путіна "триматися подалі від виборів у США". За інформацією американських ЗМІ, таким чином Росія хоче допомогти переобратися Трампу. Сандерса ж вважають найзручнішим конкурентом для останнього, оскільки він є "найбільш лівим" представником демократів, що може налякати консервативних виборців.

Політичні позиції Берні Сандерса

Виступає за універсальну систему охорони здоров'я , яка в народі отримала назву "Медицина для всіх". Згідно з планом Сандерса, кожен американець отримає медичне страхування через Medicare, а приватні страховики будуть ліквідовані.

, яка в народі отримала назву "Медицина для всіх". Згідно з планом Сандерса, кожен американець отримає медичне страхування через Medicare, а приватні страховики будуть ліквідовані. Підтримує розширення прав виборців , проти "драконічних" законів про посвідчення виборців, які, на його думку, "утискають права незахищених верств населення". Також пропонує, щоб День виборів став національним святом в США.

, проти "драконічних" законів про посвідчення виборців, які, на його думку, "утискають права незахищених верств населення". Також пропонує, щоб День виборів став національним святом в США. Вважає імміграційну політику президента Дональда Трампа "безсердечною". Хоче запропонувати шлях до громадянства більшості незадокументованим іммігрантам та підтримує комплексну імміграційну реформу.



Берні Санденс з прихильниками / Getty Images

Послідовно озвучує екологічні проблеми і критикує ЗМІ за те, що вони недостатньо зосереджуються на темі зміни клімату. Є співавтором резолюції, яка планує перехід США до 100% чистої та поновлюваної енергії протягом наступного десятиліття. Закликає Штати до 2050 року припинити використання викопного палива.

протягом наступного десятиліття. Закликає Штати до 2050 року припинити використання викопного палива. Вважає, що аборти повинні бути законними , виступав проти законопроєкту про заборону абортів через 20 тижнів.

, виступав проти законопроєкту про заборону абортів через 20 тижнів. Є прихильником ЛГБТ-спільноти , ще у 2009 році висловлювався за одностатеві шлюби.

, ще у 2009 році висловлювався за одностатеві шлюби. Наполягає на зниженні процентних ставок за студентські позики на навчання.

на навчання. Виступає за більш жорсткі заходи контролю над зброєю у США.

у США. Підтримує легалізацію марихуани на федеральному рівні.

на федеральному рівні. Назвав систему кримінального правосуддя в Америці "расистською", заявивши, що "надто багато афроамериканців убивають правоохоронці". Підтримує розширення прав виборців на людей, які зараз перебувають у в'язницях.



Сандерс виступає проти участі армії США у війнах / Getty Images

Рішуче виступає проти Транстихоокеанського партнерства , яке "захистило б інтереси найбільших багатонаціональних корпорацій за рахунок звичайних працівників".

виступає , яке "захистило б інтереси найбільших багатонаціональних корпорацій за рахунок звичайних працівників". Загалом проти втручання США у воєнні конфлікти , підтримує війну лише в крайньому випадку.

, підтримує війну лише в крайньому випадку. Хоче різко скоротити витрати на оборону США.

Виступав проти рішення Трампа відмовитися від ядерної угоди Ірану.

У Сенаті закликав припинити підтримку Штатами Саудівської Аравії в конфлікті в Ємені.

в конфлікті в Ємені. Зіштовхнувся з критикою за хвалу диктаторських соціалістичних режимів на Кубі, Нікарагуа та у Радянському Союзі у 1980-х роках.



Берні Сандерс регулярно висловлює стурбованість змінами клімату / Getty Images

Виступає за оподаткування заможних для подолання нерівності, закликаючи мільйонерів та мільярдерів "платити свою справедливу частку".

для подолання нерівності, закликаючи мільйонерів та мільярдерів "платити свою справедливу частку". Підтримує права жінок – "рівна оплата за рівну працю".

– "рівна оплата за рівну працю". Є прихильником заощадження енергоресурсів . Зокрема, за програмою фінансування енергоефективності, щоб допомогти власникам будинків, малому бізнесу та муніципалітетам реалізовувати інноваційні проекти у галузі.

. Зокрема, за програмою фінансування енергоефективності, щоб допомогти власникам будинків, малому бізнесу та муніципалітетам реалізовувати інноваційні проекти у галузі. Рішуче підтримує ринки фермерів, сільське господарство та агротуризм. Виступає за те, щоб місцева їжа була частиною шкільних обідів та програм допомоги в харчуванні.

Передвиборчий ролик Берні Сандерса: