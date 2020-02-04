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      Выборы в Украине: Дубилет предложил, как вернуть молодежь на участки

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      Электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки, – Дубилет / LIGA.net

      Электронные выборы в Украине смогут вернуть молодежь на избирательные участки. Однако они станут реальностью только после промышленного решения крупной международной компании.

      У общества должно быть доверие к таким системам – только так можно будет говорить об их внедрении. Об этом сказал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Интерфакс-Украина".

      Знайте больше: Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине

      Дубилет объяснил, что такое промышленное решение для электронных выборов может найти, к примеру, Microsoft.

      Когда компания скажет: "Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно взломать", вот тогда у общества будет достаточно доверия для того, чтобы решится внедрять такие системы,
      – сказал он.

      Дубилет считает, любое решение, которое правительство захочет создавать внутри, может вызвать негатив и недоверие со стороны общества.

      "Вернуть молодежь на участки"

      Министр также отметил, что запуск электронных выборов не подразумевает отказ от возможности голосовать традиционным образом.

      "Вообще, это очень важная вещь. Есть известная проблема во всем мире, что более молодое общество менее активно участвует в выборах, несмотря на то, что выборы – это то, что больше всего влияет именно на молодое общество. Поэтому, электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки ", – считает Дубилет.

      Важно! В Украине провели электронную перепись населения. Насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек, проживающих на территории нашего государства (без учета оккупированных территорий).

      Результаты электронной переписи (по возрасту):

      • 5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет
      • 3 миллиона 584 тысячи – раннего трудоспособного возраста (15-24 года);
      • 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);
      • 5 миллионов ​243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64 года);
      • 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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