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      Вибори в Україні: Дубілет запропонував, як повернути молодь на дільниці

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      Електронні вибори – це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці, – Дубілет / LIGA.net

      Електронні вибори в Україні зможуть повернути молодь на виборчі дільниці. Однак вони стануть реальністю лише після промислового рішення великої міжнародної компанії.

      У суспільства має бути довіра до таких систем – лише можна буде говорити про їх впровадження. Про це сказав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні

      Дубілет пояснив, що таке промислове рішення для електронних виборів може знайти, до прикладу, Microsoft.

      Коли компанія скаже: "Дивіться, ось наше рішення для урядів всього світу, і я гарантую, що цю систему неможливо зламати ", ось тоді у суспільства буде досить довіри для того, щоб зважиться впроваджувати такі системи,
      – сказав він.

      Дубілет вважає, будь-яке рішення, яке уряд захоче створювати всередині, може викликати негатив і недовіру з боку суспільства.

      "Повернути молодь на дільниці"

      Міністр також зазначив, що запуск електронних виборів не має на увазі відмову від можливості голосувати традиційним чином.

      "Взагалі, це дуже важлива річ. Є відома проблема по всьому світу, що більш молоде суспільство менш активно бере участь у виборах, незважаючи на те, що вибори - це те, що найбільше впливає саме на молоде суспільство. Тому, електронні вибори – це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", – вважає Дубілет.

      Важливо! В Україні провели електронний перепис населення. Нарахували 37 мільйона 289 тисяч осіб, які мешкають на території нашої держави (без урахування окупованих територій).

      Результати електронного перепису (за віком):

      • 5 мільйонів 756 тисяч – діти до 14 років;
      • 3 мільйони 584 тисячі – ранній працездатний вік (15-24 роки);
      • 16 мільйонів 458 тисяч – основний працездатний вік (25-54 роки);
      • 5 мільйонів 243 тисячі – зрілий працездатний вік (55-64 роки);
      • 6 мільйонів 248 тисяч – літні люди (65 років і старше).
      Епіфаній визнав, що парафії Московського патріархату не переходять до ПЦУ, і назвав причини
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Дмитро Дубілет Новини політики
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