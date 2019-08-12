Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине

В команде Зеленского рассказали об амбициозных планах: на президентских выборах 2024 года украинцы смогут голосовать онлайн. Подготовкой соответствующего законопроекта уже занимаются. Насколько это реалистично и какие преимущества и недостатки имеет система – в материале 24 канала.

Соответствующее заявление сделал советник президента Михаил Федоров. Проект называется The Vote ("Голосование"). Так, на первом этапе планируется делать опросы, благодаря которым чиновники будут узнавать мнение украинцев. Сама система идентификации будет реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

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Федоров отметил: электронное голосование могут ввести и раньше, на местных выборах в 2020 году. На президентских же, по его словам, система будет работать точно.

Это сложное техническое задание, в котором главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования... Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру,

– пояснил Федоров.

Для таких нововведений в системе голосования нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально", добавил он.

Однако эксперты пока сомневаются, что система полноценно заработает до 2024 года – существует много юридических и технических нюансов.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг. Он предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг для украинцев. Также указ дает старт для проведения электронных выборов и электронной переписи населения.

Реально ли провести э-выборы в Украине?

Действующее законодательство такой способ проведения выборов не позволяет: чтобы ввести выборы онлайн, к нему нужно внести значительные изменения.

Прежде всего важно не путать голосование и выборы. Выборы – это конституционный срок. А под голосованием можно понимать, например, и обычный опрос онлайн.

Как отметил 24 каналу председатель ОО "Электронная демократия" Владимир Фльонц, сначала стоит говорить о законодательном обеспечении, а уже потом – о технологиях. Очень неправильно, когда это делают наоборот: показывают технологию, а потом под нее начинают "подгонять" законодательство, рассказывая при этом, что оно мешает.

Само же заявление Федорова, по словам эксперта, касалось не только выборов.

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"Они смешали вместе и выборы, и голосование, и опрос. По сути это – совершенно разные вещи, которые нельзя так решать. Выборы, по определению, должны быть прямыми, личными и тайными. Если эти три основных условия никак не корректировать, то, что принято называть онлайн-выборами, воплотить в жизнь практически невозможно", – пояснил он.

Именно такая комбинация: с одной стороны – требования Конституции, с другой – отношение к тайне голосования – делает невозможным любое дистанционное голосование на общенациональных выборах. Дистанционно никто не может обеспечить ни личного, ни, тем более, тайного голосования.

Вы не знаете, кто с той стороны голосует: человек это делает лично или под принуждением, один или за его спиной кто-то стоит и смотрит – при этом тайна разглашается. И не знаете много других вещей,

– отметил Владимир Фльонц.

Это не означает, что онлайн-выборы в Украине невозможно провести вообще. Только в текущих условиях законодательного поля ни технически, ни теоретически этого достичь невозможно.



Такие ящики могут стать историей

Также, по словам эксперта, собственно вопрос о замене всех "бумажных" выборов на электронные – совершенно неправильный. Должен быть по крайней мере переходный период. Даже в порядке эксперимента эти вещи должны "жить" какое-то время параллельно.

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Политический аналитик Дмитрий Купыра также убежден, что следующие выборы президента все еще не смогут пройти полностью в электронном виде: "Если и рассматривать такую ​​возможность, то она будет добавлена ​​в качестве опции для избирателя. То есть вы можете пойти на избирательный участок по классическому методу, или, если есть возможность и желание, проголосовать онлайн".

Риски и преимущества внедрения системы

Среди преимуществ электронной системы голосования называют удобство для избирателя, оперативность подсчета голосов, ограничения возможностей фальсификации (невозможно воспользоваться неиспользованными бюллетенями или проголосовать вместо человека, который давно умер).

Также среди положительных моментов такого голосования называют повышение явки – людям не нужно проходить сложную процедуру, чтобы изменить место голосования, или даже тратить время на поход в участок.

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Наибольший риск: при этой системе трудно контролировать такой процесс, как секретность голосования. Это, в частности, означает и то, что "торговать" голосами может стать легче.

Часть голосов легко будет скупаться. Люди, подконтрольные, например, руководству предприятия или командиру в военной части, голосовать будут так, как скажут "сверху". Если на избирательном участке обеспечивается контроль за ходом голосования, то в такой системе помешать этому будет сложно,

– объяснил 24 каналу юрист Василий Мирошниченко.

Он добавил, что полностью вводить э-систему для парламентских или президентских выборов – преждевременно: "Чтобы перейти на электронное голосование на национальных выборах, должен быть высокий уровень информатизации общества, а мы этого не достигли, и низкий уровень коррупции – у нас он сейчас также еще очень высок".

Поэтому эксперты отмечают: прежде всего должна быть четкая идентификация личности и учтено, сможет ли другой человек проголосовать. Такого риска на 100% избежать не удастся, но минимизировать – возможно.

Украина более двух десятков лет шла к тому, чтобы по-честному голосовать в традиционном формате. Сколько историй было с фальсификациями? Лишь крайние несколько выборов мы уже вышли на те рельсы, сам процесс выборов фальсифицируется крайне мало и можно твердо говорить: если нарушения и происходят, то они не искривляют результаты голосования,

– объяснил 24 каналу политический аналитик Дмитрий Купырь.

Также существуют так называемые информационные риски: слом сервера или кибератаки. Однако технические возможности сегодня могут это минимизировать.

Нельзя забывать и о таком недостатке, как плохое качество или отсутствие доступа к сети Интернет в отдаленных населенных пунктах. То есть часть электората просто не сможет отдать свой голос из-за полного перехода на э-систему. Что касается, в частности, пожилых людей, то у них может также не хватать навыков для того, чтобы голосовать таким образом.

В случае искажения результатов э-голосования, или недоверия общественности к ним, эксперты не исключают и таких последствий, как очередной Майдан в знак протеста.

Тайна голосования – насколько это важно?

Владимир Фльонц предполагает, что в случае внедрения э-выборов в Украине вполне может начаться дискуссия на тему, нужна ли тайна голосования на общегосударственных выборах. Единственный вопрос – готово ли общество к таким кардинальным переменам?

"Я достаточно свободно отношусь к своей тайне голосования, для меня это не принципиально. А для другого гражданина может быть наоборот – какая-то бабушка волнуется, чтобы никто не знал, какой именно выбор она сделала. Это – ее право. И, пока Конституция это право гарантирует, я считаю, что его надо отстаивать, а не спокойно менять для того, чтобы можно было голосовать отдаленно", – говорит эксперт.

Стоит уточнить что тайна голосования в Украине – не право, где каждый для себя может выбрать, а обязанность. За разглашение этой тайны предусмотрена ответственность. Если точнее, это – преступление, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Украины.

Наказание:

– штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен)

– исправительные работы на срок до 2 лет;

– ограничением свободы на срок до 3 лет.

Если же преступление совершил член избирательной комиссии или другое лицо с использованием своего служебного положения, ответственность будет более серьезной.

Миру известны подобные эксперименты, но для большинства стран приоритетной все же стала именно тайна голосования. Например, подобные варианты проведения выборов рассматривали в Латвии и Литве, однако на национальный уровень система так и не вышла.

Варианты проведения электронных выборов

В обществе активно обсуждают электронное голосование, но часто забывают о второй, не менее важной части выборов – подсчет голосов. Владимир Фльонц отмечает, что на электронных выборах вполне возможно оцифровывать каждый из этих процессов в отдельности.

Мы делали модель для выборов студенческого самоуправления в КНУ им. Тараса Шевченко. Эти выборы тоже прописаны в законе, к ним такие же требования, как и к общенациональным. Была система с бумажным голосованием, а не дистанционным, но на специальных бюллетенях с QR-кодами и с полностью автоматической системой подсчета,

– приводит пример эксперт.

При такой системе человек физически не может участвовать в процессе подсчета голосов, поскольку все данные закодированы и их может посчитать только специальная программа. При этом любое вмешательство, даже в сервер, который это считает, не имеет смысла – это моментально заметят. Просто конечные цифры не сойдутся и это означает, что результаты – ненастоящие. Такая система минимизирует риски кибератак.



Как проходило голосование в КНУ / Коллаж ОО "Электронная демократия"

В голосованиях с моделями, которые используются, например, в Эстонии, вопрос киберзащиты стоит гораздо критичнее – изменения результатов на сервере действительно могут повлиять на конечный результат, и инфраструктура теоретически уязвима.

В основе системы э-голосования Эстонии лежит использование Сети и идентификационной карточки, которая удостоверяет личность избирателя.

Эстония также является примером страны, где изменили подход к тайне голосования за право. Граждане могут выбирать: голосовать через интернет или с участка. То есть здесь две системы работают параллельно и, если для человека важна тайна – он ​​приходит в воскресенье на участок и голосует там.

Если же этот вопрос не критичен – в течении нескольких дней можно отдать голос дистанционно. В таком случае тайна технически обеспечивается, но де-юре не гарантируется, что гражданин голосует лично. Здесь это – право человека, как гражданина, а не навязанный государством долг.



Карточка, удостоверяющая личность избирателя в Эстонии

Еще один интересный момент: если человека заставляли отдать голос за определенного кандидата и его тайна не защищена, он может прийти в воскресенье на участок и проголосовать там. Тогда зачтется этот голос, а не электронный.

Пока же говорить о том, какую модель э-выборов выберут в Украине и произойдет ли это в конечном итоге – невозможно. Вполне вероятно и то, что она будет уникальной и новой. Так же, как и рано рассчитывать стоимость проведения голосования, которые полностью зависят именно от выбранной модели.