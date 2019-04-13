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      Выборы в Украине отражают мировую тенденцию, где люди симпатизируют свободомыслящим подходам

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      То, что у Зеленского выше рейтинги, чем у Порошенко, является мировой тенденцией
      То, что у Зеленского выше рейтинги, чем у Порошенко, является мировой тенденцией / Фото из открытых источников

      Высокие рейтинги кандидата в президенты Украины – комика без политического опыта Владимира Зеленского – против опытного президента государства Петра Порошенко отражают мировую тенденцию. В этой тенденции люди симпатизируют больше свободомыслящим подходам, чем сохранению мирового порядка.

      "Президентские выборы в Украине, в которых популярный комик без политического опыта, по прогнозам, побеждает опытного нынешнего президента с большим багажом опыта, отражают глобальные тенденции, которые продолжают сотрясать мировой порядок", – пишет в публикации издания The Hill экс-стратег по коммуникациям Белого дома, старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Лоренс Хаас.

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      Экономическая стагнация, иммиграция и другие проблемы по всему миру вызывают сразу к традиционной политике. Эти проблемы усиливают привлекательность в глазах избирателей кандидатов, которые предлагают свежее лицо и новый подход. Это происходит, даже если кандидаты являются новичками, а их повестка дня – расплывчатая.

      Вопрос заключается в том, приспособятся  ли когда-то лидеры-начинающие к послевоенному порядку (в США, Украине или где-то), которые служил миру последние три четверти века, или же этот порядок станет жертвой свободомыслящих подходов, которые обещают новые лидеры, а избиратели все больше хотят попробовать?,
      – заметил Хаас.

      Это своевременный вопрос, поскольку уровень свободы и демократии снижается во всем мире. Для Украины же вопрос заключается в том, сможет ли новый лидер убедить скептический Запад: принять обоснованные и эффективные меры по преодолению коррупции, повышению уровня жизни в Украине, а также сдерживанию России, резюмировал аналитик.

      Когда второй тур выборов президента Украины? Финальное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна огласить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне. Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

       

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      Порошенко програма вибори президент обіцянки

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины СМИ Порошенко и Зеленский Новости политики
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