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      Вибори в Україні відображають світову тенденцію, де люди симпатизують вільнодумним підходам

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      Те, що у Зеленського вищі рейтинги, ніж у Порошенка, є світовою тенденцією
      Те, що у Зеленського вищі рейтинги, ніж у Порошенка, є світовою тенденцією / Фото з відкритих джерел

      Високі рейтинги кандидата у президенти України – коміка без політичного досвіду Володимира Зеленського – проти досвідченого президента держави Петра Порошенка відображають світову тенденцію. У цій тенденції де люди симпатизують більше вільнодумним підходам, ніж збереженню світового порядку.

      "Президентські вибори в Україні, у яких популярний комік без політичного досвіду, за прогнозами, перемагає досвідченого нинішнього президента з великим багажем досвіду, відображає глобальні тенденції, які продовжують струшувати світовий порядок", – пише в публікації видання The Hill екс-стратег з питань комунікацій Білого дому, старший науковий співробітник Американської ради зовнішньої політики Лоренс Хаас.

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      Економічна стагнація, імміграція та інші проблеми по всьому світу викликають відразу до традиційної політики. Ці проблеми посилюють привабливість в очах виборців кандидатів, які пропонують свіже обличчя та новий підхід. Це відбуваються, навіть якщо, або особливо якщо, кандидати є новачками, а їхній порядок денний – розпливчастим.

      Питання полягає в тому, чи пристосуються колись лідери-початківці до післявоєнного порядку (у США, Україні чи будь-де), який служив світу останні три чверті століття, або ж цей порядок стане жертвою вільнодумних підходів, які обіцяють нові лідери, а виборці все більше хочуть спробувати?,
      – зауважив Хаас.

      Це своєчасне запитання, оскільки рівень свободи та демократії знижується в усьому світі. Для України ж питання полягає в тому, чи зможе новий лідер переконати скептичний Захід: вжити обґрунтовані й ефективні заходи з подолання корупції, підвищення рівня життя в Україні, а також стримування Росії, резюмував аналітик.

      Коли другий тур виборів президента України? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

       

      Зеленський програма обіцянки вибори президент

      Порошенко програма вибори президент обіцянки

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський ЗМІ
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