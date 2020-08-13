Выбросил из окна форму и удостоверение: белорусский силовик выехал из страны из-за давления
Белорусский милиционер Иван Колос отказался применять насилие к своим согражданам. Он записал видеообращение к коллегам с призывом остановить агрессию на акциях протеста. Уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало руководство правоохранительных органов.
Иван Колос решил не открывать дверь своим руководителям. Парень сбросил форму, жетон и удостоверение с балкона. Ночью он выехал из Беларуси, об этом сообщили на сайте TUT.BY.
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"Пришлось уехать из страны. Дверь я своим коллегам не открыл, потому что понимал – будет задержание. Поэтому сбросил все вещи с балкона, а ночью выехал из Беларуси", – сказал Колос.
► Что говорил Колосс в видеообращении
Иван Колос записал обращение к своим коллегам с просьбой не применять агрессию к мирным протестующим. "Мы поклялись защищать белорусский народ, но вместо этого защищаем интересы одного человека, который насильно захватил власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие", – заверил милиционер.
Тихановская Светлана Георгиевна, вы мой законный избранный президент, в этот момент я жду от вас приказа по защите Беларуси и ее граждан. Коллеги, я призываю вас быть с народом,
– подчеркнул Колос.
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► Что известно о Колосе
Ему 27 лет. В милицию Колос пришел работать в 2015 году после учебы в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины. У него педагогическое образование, однако Колос согласился на предложение работать в правоохранительных органах. Он отметил, что уже давно не разделяет "официальную политику белорусских властей".
Я давал клятву на верность Республике Беларуси и ее народу, а не какой-то конкретной коалиции,
– сказал Колос.
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным результатам, Александр Лукашенко получил 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Недовольные избиратели вышли на мирные демонстрации в Минске и других городах Беларуси.
- Митинги переросли в столкновения с силовиками. Мирных протестующих жестоко избивали, задерживали и стреляли по ним.
- Сейчас около 6 тысяч человек задержали. Есть сотни раненых и 2 погибших.