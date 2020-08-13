Білоруський міліціонер Іван Колос відмовився застосовувати насильство до своїх співгромадян. Він записав відеозвернення до колег із закликом зупинити агресію на акціях протесту. Вже через 20 хвилин після опублікування відео до нього додому приїхало керівництво правоохоронних органів.

Іван Колос вирішив не відкривати двері своїм керівникам. Хлопець скинув форму, жетон та посвідчення з балкона. Вночі він виїхав з Білорусі, про це повідомили на сайті TUT.BY.

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"Довелося виїхати з країни. Двері я своїм колегам не відкрив, бо розумів – буде затримання. Тому скинув всі речі з балкона, а вночі виїхав з Білорусі", – сказав Колос.

► Що говорив Колос у відеозверненні

Іван Колос записав звернення до своїх колег з проханням не застосовувати агресію до мирних протестувальників. "Ми поклялись захищати білоруський народ, але натомість захищаємо інтереси однієї людини, яка насильно захопила владу і тепер не має сміливості, щоб припинити кровопролиття", – запевнив міліціонер.

Тихановська Світлана Георгіївна, ви мій законний вибраний президент, в цей момент я чекаю від вас наказу по захисту Білорусі і її громадян. Колеги, я закликаю вас бути з народом,

наголосив Колос.

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► Що відомо про Колоса

Йому 27 років. В міліцію Колос прийшов працювати в 2015 році після навчання в Гомельському держуніверситеті імені Франциска Скорини. У нього педагогічна освіта, однак Колос погодився на пропозицію працювати у правоохоронних органах. Він зазначив, що вже давно не поділяє "офіційну політику білоруської влади".

Я давав клятву на вірність Республіці Білорусі та її народу, а не якоїсь конкретної коаліції,

– сказав Колос.

Протести у Білорусі: коротко