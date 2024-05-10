Законопроект, который приняла Рада, должен решить проблему с выдачей паспортов за границей. Режим выдачи вскоре станет полноценным вместо экспериментального.

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Почему законопроект важен для государства и украинцев

После начала полномасштабной войны в Украине ввели экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом, срок действия которого заканчивается летом 2024 года. В Верховной Раде решили зарегистрировать законопроект, который официально даст возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом государственным предприятием "Документ". Административный сбор за их оформление будет идти в бюджет Украины.

Дополнительно закон продлил возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта (в частности замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Кроме того, законопроект предусматривает:

  • паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;
  • срочное оформление (в частности вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Что известно о работе заграничных паспортных сервисов

  • 22 апреля за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных дел сделали заявление по этому поводу и объяснили, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
  • На следующий день, 23 апреля зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста.
  • В МИД также 24 апреля сообщали, что ГП "Документ" не входит в их ведомство. Это отдельная компания, что подчиняется Государственной миграционной службе Украины.
  • Уже 6 мая заграничные паспортные сервисы ГП "Документ" возобновили выдачу документов в тестовом режиме.