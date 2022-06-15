Действительно, это очень сложная цель, ракеты сверхзвуковые, отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Сбить ее очень-очень непросто. Это выдающееся достижение,

– подчеркнул чиновник.

Этими ракетами российские кафиры атаковали Одесскую область. Они запустили их с территории оккупированного Крыма утром 14 июня. Силы ПВО сбили 2 "Оникса" над морем.

Напомним, 9 мая кафиры также запустили в сторону Одесщины 4 ракеты "Оникс". Для этого использовался ракетный комплекс "Бастион", расположенный в Крыму. Пострадавших среди гражданских не было.

Ракеты над Западом тоже сбили

Россияне днем 14 июня снова запустили ракеты в сторону Запада – снова из акватории Черного моря. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

ПВО через час сбили сразу 3 крылатые ракеты. Вероятно, это были "Калибры". Такую работу провели в промежутке времени с 12:20 до 13:20.

Ракеты сбили над Тернопольской и Львовской областями. В частности, над Золочевом . Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что обломки упали на кирпичный завод, поэтому пострадали 6 человек, которые находились в помещении. Среди них – ребенок. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш отметил, что, к счастью, жертв удалось избежать.

Угроза ракетных ударов не исчезла

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что в акватории находится 2 ракетных корабля и 1 подводная лодка. Они оснащены 20 крылатыми ракетами. То есть угроза ракетных ударов все еще есть. Украинцев просят не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать правила воздушной тревоги.

Кроме того, россияне держат в море один большой десантный корабль, что создает угрозу проведения десантной операции. Однако ВСУ крепко держат оборону и готовы к любым ситуациям.

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