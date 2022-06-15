Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин Live".

К теме.

Артиллерия ВСУ часто выигрывает контрбатарейную борьбу

По словам советника, наши Вооруженные силы постоянно показывают, что они могут наносить жесткие удары врагу. В частности, в течение прошлой недели у нашей артиллерии было очень много достижений.

Эти санкции экономические – это все очень хорошо, но я не очень в них верю. Я верю в простое нормальное набивка морды на поле боя. И мы показываем, что мы можем набивать. Эта неделя, когда доехали наконец боеприпасы, была неделей украинской артиллерии,

– сказал Арестович.

Он подчеркнул, что наши артиллеристы точно избивают по всем целям врага, по которым достают. Однако самое важное то, что они и выигрывают контрбатарейную борьбу, когда соотношение сил 1 к 5 не в пользу Украины.

Также он сказал, что вероятно ситуация с соотношением сил может измениться после встречи "Рамштайн-3". Речь идет о сборе контактной группы по вопросам обороны Украины или в Брюсселе уже 15 июня.

Где наши войска нанесли больше потерь врагу 14 июня

Арестович отметил, что в Васильевке и Орехове на Запорожском направлении российские войска понесли значительные потери в тылах. В частности, из-за ударов артиллерии.

Основные удары артиллеристов по врагу:

В Архангельском уничтожили РСЗО "Град";

Под Петровкой накрыли технику;

В Голубой попали в состав боеприпасов и аэродрома врага;

Также "накрыли" позиции российских войск в:

Новодмитровцы;

Александровцы;

Давидов Броди.

Это только Херсонская область. То, что попало в сеть, а было еще много в районе Изюма, Лисичаснька, Запорожья,

– подытожил советник главы ОП.

Арестович уже говорил о встрече "Рамштайна-3"

28 мая Алексей Арестович заявил, что после 15-20 ситуация на фронте резко начнет меняться в пользу Украины. По его словам, в Европе тогда уже разгружались суда, привезшие много военного снаряжения.

Кроме того, он считает, что должна сыграть свою роль встречу Алексея Резникова с главами минобороны других государств . Следует отметить, что эта мера состоится под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Недавно – 40 артиллерийская бригада показала, как уничтожает врагов: смотрите видео