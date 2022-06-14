Как только Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, весь цивилизованный мир стал на нашу сторону и помогал бороться с российскими оккупантами. Особенно мощным союзником стали Соединенные Штаты Америки, помощь которых в этом неравном противостоянии просто неоценима.

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Эффективная работа американского миномета М224

Наши мужественные герои из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как эффективно орудуют минометом М224. С помощью американского оружия нашим защитникам и защитницам удается активно обновлять счетчики потерь российских оккупантов в войне против Украины.

Миномет М224: детали об оружии

Этот миномет легкий и гладкоствольный, дульнозарядный, с большим углом обстрела. Его калибр – 60 миллиметров.

Миномет имеет усовершенствованный ствол, а также оснащен прицелом для стрельбы ночью. В его боекомплект входят осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и обучающие мины.

Главная особенность новых мин – электронно-механический взрыватель. Также этот миномет позволяет использовать старые мины. максимальная дальность выстрела миномета М224 – 3500 метров.

Война России против Украины: последние события

В Одессе патрульные совместно с военными провели инспекцию по нарушениям запрета на посещение пляжей и купания в море. К сожалению, даже летальные случаи не заставляют людей заботиться о своей безопасности. Нарушителям призывного возраста военные вручили повестки в военкомат.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, мобилизация в Украине проходит по плану , никаких срывов или массового уклона нет. Наши граждане очень осознаны и мотивированы защищать Украину от российских оккупантов.

В Минобороны США убеждены , что план Путина по захвату Украины россиянам не удастся воплотить ни при каких обстоятельствах. В Кремле это поняли, поэтому нацелились на несколько областей, сузили фронт и пользуясь огневым преимуществом, стирают с лица земли целые города и села.

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