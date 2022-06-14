Як тільки Росія здійснила повномасштабний напад на Україну, увесь цивілізований світ став на наш бік та став допомагати боротися з російськими окупантами. Особливо потужним союзником стали Сполучені Штати Америки, допомога яких у цьому нерівному протистоянні просто неоціненна.

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Ефективна робота американського міномета М224

Наші мужні герої з 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефективно орудують мінометом М224. За допомогою американської зброї нашим захисникам та захисницям вдається активно оновлювати лічильник втрат російських окупантів у війні проти України.

Міномет М224: деталі про зброю

Цей міномет легкий та гладкоствольний, дульнозарядний, з великим кутом обстрілу. Його калібр – 60 міліметрів.

Міномет має вдосконалений ствол, а також оснащений прицілом для стрільби уночі. До його боєкомплекту входять осколково-фугасні, освітлювальні, димові та навчальні міни.

Головна особливість нових мін – електронно-механічний підривач. Також цей міномет дозволяє використовувати старі міни. максимальна дальність пострілу міномета М224 – 3 500 метрів.

Війна Росії проти України: останні події

В Одесі патрульні спільно з військовими провели інспекцію щодо порушень заборони на відвідування пляжів та купання у морі. На жаль, навіть летальні випадки не змушують людей дбати про свою безпеку. Порушникам призовного віку військові вручили повістки у військкомат.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, мобілізація в Україні проходить за планом, жодних зривів чи масово ухилу немає. Наші громадяни дуже свідомі та вмотивовані захищати Україну від російських окупантів.

У Міноборони США переконані, що план Путіна щодо захоплення України росіянам не вдасться втілити за жодних обставин. У Кремлі це зрозуміли, тому націлились на декілька областей, звузили фронт та користаючись вогневою перевагою стирають з обличчя землі цілі міста та села.

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