Таку думку 14 висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

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Артилерія ЗСУ часто виграє контрбатарейну боротьбу

За словами радника, наші Збройні сили постійно показують, що вони можуть завдавати жорсткі удари ворогу. Зокрема, протягом минулого тижня в нашої артилерії було дуже багато здобутків.

Ці санкції економічні – це все дуже добре, але я не дуже в них вірю. Я вірю в просте нормальне набиття морди на полі бою. І ми показуємо, що можемо набивати. Цей тиждень, коли доїхали нарешті боєприпаси, був тижнем української артилерії,

– сказав Арестович.

Він підкреслив, що наші артилеристи точно б'ють по всіх цілях ворога, по яких дістають. Однак найважливішим є те, що вони й виграють контрбатарейну боротьбу, коли співвідношення сил 1 до 5 не в користь України.

Також він сказав, що ймовірно, ситуація зі співвідношенням сил може змінитися після зустрічі "Рамштайн-3". Мовиться про збір контактної групи з питань оборони України або в Брюсселі вже 15 червня.

Де наші війська завдали найбільше втрат ворогу 14 червня

Арестович зазначив, що у Василівці та Оріхові на Запорізькому напрямку російські війська зазнали значних втрат у тилах. Зокрема, через удари артилерії.

Основі удари артилеристів по ворогу:

В Архангельському знищили РСЗВ "Град";

Під Петрівкою накрили техніку;

У Блакитному влучили в склад боєприпасів і аеродрому ворога;

Також "накрили" позиції російських військ у:

Новодмитрівці;

Олександрівці;

Давидів Броді.

Це лише Херсонська область. Те, що потрапило в мережу, а було ще багато в районі Ізюму, Лисичаснька, Запоріжжя,

– підсумував радник глави ОП.

Арестович вже говорив про зустріч "Рамштайн-3"

28 травня Олексій Арестович заявив, що після 15 – 20 ситуація на фронті різко почне змінюватися на користь України. За його словами, в Європі тоді вже розвантажувались судна, які привезли багато військового спорядження.

Окрім цього, він вважає, що має зіграти свою роль зустріч Олексія Резнікова з главами міноборони інших держав. Слід зауважити, що цей захід відбудеться під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

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