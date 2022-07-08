По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в начале июля захватчики решили, что пора выдавать новорожденным на Херсонщине российские свидетельства. Это касается справок о смерти и регистрации браков.

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Для этого ФСБшники вместе с вооруженными военнослужащими армии России провели рейд по всем учреждениям органов регистрации актов гражданского состояния.

Еще не определились, указывать ли Херсон "частью россии"

Представители российских спецслужб проводили "собеседования" с работниками ЗАГСов и предлагали им "согласиться с новыми условиями".

Сотрудничать с оккупационной "администрацией" согласились далеко не все. Таких чиновников "увольняли", а вместо них ФСБшники заводили на работу в ЗАГСы своих людей.

Кроме того, оккупанты определились с отдельным ФСБшником, занимающимся кураторством перехода центральных органов исполнительной власти под российские нормы.

Первые "документы", связанные с регистрацией актов гражданского состояния, захваченные россией ЗАГСы в Херсоне уже начали выдавать. При этом формулировки на бланках с двуглавым орлом используют максимально общие. То есть оккупированную Херсонщину еще "стесняются" называть частью россии или отдельной от Украины территорией. Это связано с тем, что ордынцы еще сами не определились со статусом захваченной ими территории.

Тем не менее использование российских бланков в очередной раз свидетельствует о том, что путин планирует как-то аннексировать южный регион Украины.

Учителей пытали, чтобы заставить перейти на российскую программу

Российские оккупанты отчаянно пытаются собрать нужное для них количество коллаборантов для полноценного функционирования региона, но желающих сотрудничать с агрессорами не очень много. Вопрос наличия чиновников на местах для жизнеобеспечения оккупированных территорий ФСБшников не очень интересует, но этого нельзя сказать о запуске образовательного процесса.

У захватчиков есть приказ о переходе подконтрольной им части Херсонщины на российскую программу обучения. При этом справиться с задачей ФСБшники не могут, поскольку наверху не будут воспринимать провал. Поэтому ордынцы постоянно усиливают давление на педагогов и директоров школ, которые не хотят подчиняться временной "власти".

Россияне попытались набрать штат образовательных учреждений за счет студентов российских вузов, а также предлагали переезд и трудоустройство учителям из Крыма. Впрочем, если для молодежи из российской глубинки путешествие в Херсон можно считать выигрышем в лотерею, то на полуострове на такие предложения смотрят не очень радостно. Ведь все понимают, что Юг Украины будут освобождать, а попадать в зону боевых действий никто не хочет.

Поэтому россияне столкнулись с нехваткой педагогического состава для начала подготовки к обучению в школах. И начали еще серьезнее давить на украинских учителей. Некоторых женщин оккупанты похищали и держали в подвалах без возможности поесть и сходить в туалет. Отпускали захватчики только тех, кто подписывает согласие на сотрудничество.