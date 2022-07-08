За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку липня загарбники вирішили, що настав час видавати новонародженим на Херсонщині російські свідоцтва. Це ж стосується довідок про смерть та реєстрації шлюбів.

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Для цього ФСБшники разом з озброєними військовослужбовцями армії росії провели рейд всіма установами органів реєстрації актів цивільного стану.

Ще не визначилися, чи вказувати Херсон "частиною росії"

Представники російських спецслужб проводили "співбесіди" з працівниками РАЦСів та пропонували їм "погодитися з новими умовами".

Співпрацювати з окупаційною "адміністрацією" погодилися далеко не всі. Таких чиновників "звільняли", а замість них ФСБшники заводили на роботу в РАЦСи своїх людей.

Крім того, окупанти визначилися з окремим ФСБшником, який займатиметься кураторством переходу центральних органів виконавчої влади під російські норми.

Перші "документи", пов'язані з реєстрацією актів цивільного стану, захоплені росією РАЦСи у Херсоні вже почали видавати. При цьому формулювання на бланках з двоголовим орлом використовують максимально загальні. Тобто окуповану Херсонщину ще "соромляться" називати частиною росії чи окремою від України територією. Це пов'язане з тим, що ординці ще самі не визначилися зі статусом захопленої ними території.

З усім тим, використання російських бланків учергове свідчить про те, що путін планує в якийсь спосіб анексувати південний регіон України.

Вчителів катували, аби змусити перейти на російську програму

російські окупанти відчайдушно намагаються назбирати потрібну для них кількість колаборантів для повноцінного функціонування регіону, але охочих співпрацювати з агресорами не дуже багато. Питання наявності чиновників на місцях для життєзабезпечення окупованих територій ФСБшників не дуже цікавить, але цього не можна сказати про запуск освітнього процесу.

Загарбники мають наказ про перехід підконтрольної ним частини Херсонщини на російську програму навчання. При цьому не впоратись із завданням ФСБшники не можуть, оскільки нагорі не сприйматимуть провалу. Через це ординці постійно посилюють тиск на педагогів та директорів шкіл, які не хочуть підкорюватися тимчасовій "владі".

росіяни спробували набрати штат освітніх закладів за рахунок студентів російських вишів, а також пропонували переїзд та працевлаштування вчителям з Криму. Втім, якщо для молоді з російської глибинки подорож до Херсона можна вважати виграшем у лотерею, то на півострові на такі пропозиції дивляться не дуже радісно. Адже всі розуміють, що Південь України будуть звільняти, а потрапляти у зону бойових дій ніхто не хоче.

Тож росіяни зіштовхнулися з нестачею педагогічного складу для початку підготовки до навчань у школах. І почали ще більш серйозно тиснути на українських вчителів. Деяких жінок окупанти викрадали та тримали у підвалах без можливості поїсти й сходити в туалет. Відпускали загарбники лише тих, хто підписує згоду на співпрацю.