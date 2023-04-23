Аферистов ждет административная, а организаторов схемы – уголовная ответственность.

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Мужчины выдавали себя за подростков

"Двух молодых людей в возрасте 20 и 21 года, пытавшихся пересечь границу по чужим свидетельствам о рождении, обнаружили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией. Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево", что в Берег, – говорится в сообщении.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении. Однако горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу.

"Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу", – отметили в Госпогранслужбе Украины.

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