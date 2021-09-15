Люди будут ехать на автобусах и поездах

На голосование на выборах в Госдуму повезут украинцев, которым выдали российские паспорта. Об этом заявил один из главарей боевиков.

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Всего оккупанты организовали 825 автобусов и 12 поездов. Люди смогут, или проголосовать на участке в Ростовской области, или же онлайн.

Население вынуждают голосовать на российских выборах

По словам основателя "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского, Россия планирует до конца 2021 года выдать на оккупированных территориях Украины миллион своих паспортов. Сейчас их выдали 600 тысяч. Кстати, накануне выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября, Кремль ускорил незаконную паспортизацию.

Населению, которое отказывается голосовать на российских выборах, оккупанты угрожают увольнением с работы.

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать выборы в Госдуму нелегитимным.

Обратите внимание! Европарламент одобрил проект отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией. В нем политики рекомендовали ЕС не признавать российские выборы, если станет известно о массовых фальсификациях. Кроме того, Европарламент рекомендовал исключили Москву из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы.