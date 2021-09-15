Люди їхатимуть автобусами та поїздами

На голосування на виборах у Держдуму повезуть українців, яким видали російські паспорти. Про це заявив один з ватажків бойовиків.

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Загалом окупанти організували 825 автобусів та 12 поїздів. Люди зможуть, або ж проголосувати на дільниці у Ростовській області, або ж онлайн.

Населення змушують голосувати на російських виборах

За словами засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, Росія планує до кінця 2021 року видати на окупованих територіях України мільйон своїх паспортів. Наразі їх видали 600 тисяч. До речі, напередодні виборів у Держдуму, які відбудуться 19 вересня, Кремль пришвидшив незаконну паспортизацію.

Населенню, яке відмовляється голосувати на російських виборах, окупанти погрожують звільненням з роботи.

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати вибори у Держдуму нелегітимним.

Зверніть увагу! Європарламент схвалив проєкт звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією. У ньому політики рекомендували ЄС не визнавати російські вибори, якщо стане відомо про масові фальсифікації. Крім того, Європарламент рекомендував виключили Москву з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи.