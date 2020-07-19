В Николаеве в ночь на 17 июля во дворе одного из домов взорвалась граната. К счастью, никто не пострадал. Хотя ситуация довольно страшная, история того, как граната оказалась во дворе, довольно эпическая.

Взрывом повредило окна квартир, фасады, гараж и автомобиль Skoda Fabia одного из жителей, сообщает полиция Николаевской области.

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Правоохранители немедленно выехали на место взрыва. Сначала они нашли осколки взрывного устройства. Они были похожи на фрагменты гранаты РГД-5.

Далее на крыше дома нашли чеку от гранаты. Это давало основание считать, что именно оттуда и бросили гранату. После этого установили и злоумышленника – 31-летнего жителя этого дома.

Мужчина уверяет, что не хотел никому навредить. Он просто пьяный играл с гранатой, происхождение которой пока не установлено. В это время мужчина случайно выдернул чеку.

Сначала мужчина пытался вставить ее обратно, но ему это не удалось. Поэтому он не придумал ничего лучше как выбросить гранату во двор, где она и взорвалась.

Несмотря на отсутствие злых намерений, против мужчины открыли дело о хулиганстве с применением оружия. За это ему грозит до 7 лет за решеткой.

В Николаеве мужчина случайно выдернул чеку гранаты / фото полиции