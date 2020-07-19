У Миколаєві в ніч на 17 липня у дворі одного з будинків вибухнула граната. На щастя, ніхто не постраждав. Хоча ситуація доволі страшна, історія того, як граната опинилася у дворі, доволі епічна.

Вибухом пошкодило вікна квартир, фасади, гараж й автомобіль Skoda Fabia одного з мешканців, повідомляє поліція Миколаївської області.

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Правоохоронці негайно виїхали на місце вибуху. Спершу вони знайшли осколки вибухового пристрою. Вони були схожими на фрагменти гранати РГД-5.

Далі на даху будинку знайшли чеку від гранати. Це давало підставу вважати, що саме звідти й кинули гранату. Після цього встановили й зловмисника – 31-річного мешканця цього будинку.

Чоловік запевняє, що не хотів нікому нашкодити. Він просто п'яний грався з гранатою, походження якої наразі не встановлене. У цей час чоловік випадково висмикнув чеку.

Спершу чоловік намагався вставити її назад, але йому це не вдалося. Тож він не придумав нічого кращого як викинути гранату у двір, де вона й вибухнула.

Попри відсутність лихих намірів, проти чоловіка відкрили справу про хуліганство з застосуванням зброї. За це йому загрожує до 7 років за ґратами.



У Миколаєві чоловік випадково висмикнув чеку гранати / фото поліції