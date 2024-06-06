О мире в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Каким может быть мир

По его мнению, по настоящему мы выдохнем только тогда, когда Россия распадется, у них заберут ядерное оружие, а также их отсекут от дармовых ресурсов Сибири. При этом самое главное: то, что останется от России, пройдет полноценную санацию.

Я горячий сторонник, чтобы эта страна сжалась до границ 1471 года. Почему до этого? Тогда была Москва и несколько областей вокруг нее,

– рассказал Петр Черник.

Сейчас будет происходить поиск формулы мира, в частности на саммите в Швейцарии. Ее обязательно найдут. Однако если Россия сохраняется в том виде, в котором она есть, имеет все перечисленные признаки, а главное "величество" – тогда вопрос следующей российско-украинской войны лишь вопрос времени.

"Мы будем иметь этот какой-то период 1,3,5,10,15 лет. Я действительно не знаю. Исключительно для того, чтобы тщательно и лучше подготовиться к следующей войне", – добавил Черник.

Какую технику ищет Россия

Военный эксперт напомнил, что еще с 60-х годов Советский Союз продал свою технику в более 30 государств. Это Латинская Америка, Африка, Азия, Малайзия, Индонезия, Индия, тот же Китай, Судан, Кению и еще очень-очень много.

Этого хлама у них произведено много. Если танки, то скорее всего, речь о Т-55, Т-54, Т-62 и максимум Т-72,

– рассказал Петр Черник.

"Запасы на складах у России очень худеют. На эту минуту у них совокупно осталось до 3,5 тысяч танков, которые можно отремонтировать и поставить в строй", – подчеркнул эксперт.

При этом некоторые узлы и механизмы абсолютно непригодны. Тот же Т-72, который является самым массовым и самым метким, – вообще производить его не могут. Нет всех технологических цепочек, а значит придется идти по методу “каннибализма”. То есть снимать с 2 – 3 рабочих машин все необходимое и лепить одну более-менее такую, как надо.

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