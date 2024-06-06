Про мир у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Яким може бути мир

На його думку, по справжньому ми видихнемо тільки тоді, коли Росія розпадеться, у них заберуть ядерну зброю, а також їх відсічуть від дармових ресурсів Сибіру. При цьому найголовніше: те, що залишиться від Росії, пройде повноцінну санацію.

Я палкий прихильник, щоб ця країна стиснулася до кордонів 1471 року. Чому до цього? Тоді була Москва й кілька областей навколо неї,

– розповів Петро Черник.

Зараз буде відбуватися пошук формули миру, зокрема на саміті у Швейцарії. Її обовʼязково знайдуть. Проте якщо Росія зберігається у тому вигляді, в якому вона є, має всі перелічені ознаки, а головне "вєлічіє" – тоді питання наступної російсько-української війни лише питання часу.

"Ми будемо мати оцей якийсь період 1,3,5,10,15 років. Я направду не знаю. Виключно для того, щоб ретельніше й краще підготуватися до наступної війни", – додав Черник.

Яку техніку шукає Росія

Військовий експерт нагадав, що ще з 60-х років Радянський Союз продав свою техніку у понад 30 держав. Це Латинська Америка, Африка, Азія, Малайзія, Індонезія, Індія, той самий Китай, Судан, Кенію і ще дуже-дуже багато.

Цього мотлоху у них вироблено багато. Якщо танки, то найімовірніше, мова про Т-55, Т-54, Т-62 й максимум Т-72,

– розповів Петро Черник.

"Запаси на складах у Росії дуже худнуть. На цю хвилину у них сукупно лишилося до 3,5 тисячі танків, які можна відремонтувати й поставити до строю", – наголосив експерт.

При цьому деякі вузли та механізми абсолютно непридатні. Той самий Т-72, який є наймасовішим та найвлучнішим, – взагалі виробляти його не можуть. Немає всіх технологічних ланцюжків, а отже доведеться йти за методом “канібалізму”. Тобто знімати з 2 – 3 робочих машин все необхідне й ліпити одну більш-менш таку, як треба.

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