По словам Лукашенко, Россия и Беларусь создали фактически единую армию. Несмотря на это, в случае конфликта вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать белорусское государство.
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Вопроса о присоединении нет
Самопровозглашенный президент отметил, что присоединение Беларуси к России это "абсолютная глупость".
По словам Лукашенко, он и Владимир Путин "достаточно умны", чтобы в рамках 2 независимых государств создать союз, который будет еще сильнее унитарного.
Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада,
– заявил самопровозглашенный президент.
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Интеграция России и Беларуси: коротко
- Александр Лукашенко и Владимир Путин в начале сентября договорились о создании Союзного государства.
- Кроме того, они не исключили также создание Союзного парламента России и Беларуси.
- По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, решение о создании Союзного государства является достаточно угрожающим для Украины.