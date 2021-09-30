За словами Лукашенка, Росія та Білорусь створили фактично єдину армію. Зважаючи на це, у разі конфлікту вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме білоруську державу.

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Питання про приєднання немає

Самопроголошений президент наголосив, що приєднання Білорусі до Росії є "абсолютною дурістю".

За словами Лукашенка, він та Володимир Путін є "досить розмуними", щоб у рамках 2 незалежних держав створити союз, який буде ще сильнішим за унітарний.

Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу,

– заявив самопроголошений президент.

Зверніть увагу! У Кремлі заявили, що політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива, якщо відповідатиме інтересам обох країн.

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