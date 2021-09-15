28 согласованных программ по углублению интеграции России и Беларуси, пафосные речи о едином оборонном комплексе, почти едином народе и целый набор избитых клише и пугалок. Это краткая характеристика встречи Лукашенко и Путина в Москве еще 9 сентября. Но спустя несколько дней можно с уверенностью сказать – эта, как и предыдущие, встреча двух диктаторов не стала каким-то прорывом.

До теми Купівля Лукашенком зброї в Росії може бути прикриттям намірів Кремля

Давайте вместе проанализируем к чему все эти встречи Лукашенко и Путина, действительно ли Кремль пытается поглотить Минск и насколько реалистичны запугивания и угрозы, которые летят в адрес Украины со стороны двух, так называемых, союзных государств.

Путин и Лукашенко вышли к журналистам

Итак, 9 сентября 2 диктатора – Путин и Лукашенко, уже шаблонно вышли к журналистам и нарассказывали о каких-то дорожных картах на пути к интеграции Беларуси в состав России, только теперь их называют 28 программ. Российские пропагандисты тут же подхватили эту новость и раструбили о том, что вот-вот и Минск станет частью большой империи.

Но, здесь стоит сделать 2 очень важную поправку. Первая – тоже самое пропагандисты рассказывали и после предыдущих 4 встреч диктаторов после захвата власти Лукашенко в Беларуси. То есть ничего нового, казалось бы, не произошло.



Лукашенко пообещал русские кредиты / Фото АР

Путин презентовал своим гражданам под выборы очередную обещалку о "собирании земель русских", а Лукашенко своим – дешевый газ на следующий год и очередные русские кредиты.

Вторая – все вот эти "28 программ по интеграции" были разработаны еще в далеких 1990-х года, при Ельцине, когда Лукашенко сам мечтал стать наследником и великим полководцем объединенных земель. Когда этого не вышло и преемником Ельцина стал Путин, об этих декларациях забыли.

Вспомнили о них снова лишь в 2018 году и с тех пор перетасовывали и подавали под разными названиями. Но неизменным оставалось одно – все эти бумаги пестрят фразами о "гармонизации законодательства, углублении связей, активизации совместной работы, выравнивании условий, и тд". То есть фразами, которые фактически ничего не означают.

Лукашенко придется идти на условия Путина

Конечно, глупо отрицать, что именно за последний год все эти фразы начали вырисовываться во что-то предметное. И это логично – у Лукашенко просто нет выбора – после фальсификации выборов и репрессий он больше не может лавировать между Западом и Россией. Ему придется идти на условия Путина.

Ведь на сегодня у Лукашенко всего 2 точки опоры – белорусские силовики и деньги Путина. Убери второе и первое развалиться само собой. Казалось бы, идеальный вариант – Лукашенко можно легко удерживать на посту ровно до момента полного поглощения Беларуси Россией. Политтехнологи в Кремле видимо увидели в этом беспроигрышную ставку.

Но ведь и Лукашенко, просидевший на троне 27 лет, прекрасно это понимает – его вышвырнут как только суверенитет Беларуси будет утрачен. А это значит одно полный крах всех его надежд и иллюзий.

С другой стороны полезен Лукашенко не только Кремлю, но и своему вороватому окружению. И польза эта для белорусских, так называемых элит, заключается как раз в сохранении суверенитета Беларуси.

В окружении Лукашенко прекрасно понимают, что в России уже потирают руки путинские олигархи, которые мгновенно вышвырнут лукашенковских бизнесюков и начнут беспринципно доить их источники дохода. Найдется среди путинских прихвостней масса желающих добывать белорусский калий, перерабатывать нефть, контролировать таможню, собирать трактора и даже бульбу.

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Лукашенко и Путин не пришли к общему решению

Вот такая игра – 2 абсолютно противоположных надежды на обезумевшего диктатора. И в Кремле, и в Минске это прекрасно понимают. Именно поэтому история с поглощением Беларуси Россией – это долгоиграющая песенка в которой постоянно появляются всё новые куплеты в виде новых дорожных карт по интеграции.

Именно из-за разности интересов и в этот раз Лукашенко и Путин так и не пришли к общему решению, что Беларусь – это часть России. Единой валюты – не будет, а в каждой стране остается свой парламент и правительство. Единственный результат – это создание Высшего государственного совета, который будет что-то там решать на уровне союзного государства. Но, это скорее, очередная ширма.

Но, заметьте, Лукашенко все же обмолвился о вероятном поглощении Беларуси Россией, мол, если нужно будет мы быстренько с Путиным это организуем. И это как раз послание тому самому лукашенковскому окружению, которое боиться потерять свои источники дохода.

Тогда возникает вопрос – зачем оба диктатора носятся с этой идеей интеграции Беларуси в Россию, если оба понимают, что это возможно только в далекой перспективе и то при самых ужасных для Минска обстоятелствах?

Страшная для Украины деталь

И здесь вскрывается страшная для Украины деталь. Лукашенко, как минимум последний год, активно продает Путину страшилку о том, что это именно он своей широкой грудью прикрывает Россию от нападения Запада. Ни для кого не секрет, что Путин панически боится мифической западной угрозы, а уж тем более так называемых цветных революций.

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Лукашенко на этом играет – всего за год он, с его слов, якобы, предотвратил несколько революций в своей стране. А чтобы показать всю свою обезбашенность в вопросе мнимой защиты России от западных элементов, он аккурат в преддверии визита в Москву отправляет за решетку сразу двух оппозиционеров – Марию Колесникову и Максима Знака, которых сам диктатор называет агентами Запада.

Кроме того, Лукашенко нащупал болевую точку Путина – это Украина. И тут же начал во весь голос заявлять, что именно Киев несет угрозу их союзу. И вот здесь мы и подошли к реальным результатам переговоров Лукашенко и Путина. И первый, этого кстати, не скрывает.

Диктаторы львиную долю времени потратили как раз на обсуждение – как создать совместную армию, или вооружить до зубов лукашенковский режим. Именно после встречи Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о поставках в Беларусь зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму в 1 миллиард долларов.

И эти ЗРК Лукашенко планирует разместить на общей с Украиной границе протяженностью больше 1 000 километров. И всё это происходит как раз на фоне совместных российско-белорусских учений "Запад-2021".

Путину не выгодно окончательно поглощать Беларусь

Такая концентрация российской военной техники еще и в Беларуси, по сути берет Украину в кольцо и позволяет оказывать невероятное давление на нас. И в такой ситуации уже Путину не выгодно окончательно поглощать Беларусь. Ведь при любом обострении всегда можно заявить – нас там нет, это обезбашенные белорусы совершают акт агрессии.



России нужен суверенитет Беларуси / Фото ЕРА

Путину нужен суверенитет Беларуси и непризнанное миром правительство в Минске для реализации своих сценариев агрессии. Точно так же он ведет себя, например, в Венесуэле и Сирии добавляя хлопот тамошним соседям, но в то же время ссылаясь на то, что все проблемы создает местное непризнанное правительство.

И после встречи Путин уже намекнул на такой сценарий, заявив, что к нему часто обращаются западные лидеры с просьбой надавить на Лукашенко, чтобы тот прекратил миграционный кризис. На что Путин ответил, цитирую: "Это нас не касается. Это не наша граница, это граница Республики Беларусь". Хотя все мы прекрасно понимаем – без поддержки Путина никакого кризиса, как и самого Лукашенко, уже бы не было.