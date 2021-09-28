Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, Путін дав можливість Лукашенкові на керівництво незалежної держави, проте з певними умовами.

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Путін поставив Лукашенкові ультиматум

На думку публіциста, Лукашенко запевняв очільника країни-агресорки про те, що Білорусь не дозріла і їй ще рано переходити у повне злиття. Мовляв, спочатку потрібен зв'язок в економічних питаннях.

Якщо Лукашенкові так хочеться бути керівником незалежної держави, то Путін йому це зберігає. Натомість він (Путін – 24 канал) перетворює всю Білорусь у цілковиту базу російських військ, зокрема для можливої агресії проти України. Андрій Піонтковський Політолог, публіцист

Нові стосунки Білорусі з Росією

Політолог повідомив, що якщо Москва захоче посунути війська з Півночі до України, то ніяких політичних проблем у Путіна з Білоруссю не виникне.

"Москва це зробить. Це дуже серйозна зміна у стосунках Росії й Білорусі, що є загрозою для українців. Україна має це мати на увазі", – відзначив Піонтковський.

Кремль вичікує та створює інформприводи

Публіцист зауважив, що агресія "не почнеться завтра". Скоріш за все Москва вичікуватиме, але максимально погрожуватиме.

Білорусь тепер у повному розпорядженні Кремля,

– наголосив Піонтковський.

Політичний експерт запевнив, що Росія весь час створює приводи. Зокрема, про диверсантів, які обстрілюють білоруський кордон. Усе тому що вторгнення є можливим оперативним варіантом.

Зауважте! У Держприкордонкомітеті Білорусі 11 вересня 2021 року повідомили про обстріл прикордонного знаку. Там заявили, що постріл нібито здійснили з території України.

"Російські загрози вже не діють. Україна готова чинити опір і це стримує повномасштабну агресію Росії", – підсумував публіцист.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: коротко