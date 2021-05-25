Это существенно ухудшит ситуацию с экономикой в стране. Об этом рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский.
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Журналист отметил, что выехать из Беларуси через наземную границу могут только люди, которые имеют вид на жительство в других государствах. Всем остальным гражданам запрещается выезд через контрольно-пропускные пункты.
Открытым оставалось только воздушное пространство. Выглядит так, что сейчас эта граница будет закрыта. И вообще уехать из Беларуси будет невозможно,
– подчеркнул он.
Калиновский предположил, что исключение могут составлять Россия, Турция, Египет. В эти страны белорусы еще могут иметь возможность попасть на самолетах.
Он также считает, что белорусскую авиакомпанию Belavia ожидает банкротство. Сейчас авиаперевозчик уже отменил запланированные рейсы во Францию и Великобританию.
Решение о запрете полетов белорусской авиации – важное для Украины, – Калиновский
Корреспондент "Радио Свобода" подчеркнул, что решение ЕС является очень важным именно для Украины. Так как Беларусь была своеобразным мостом в транспортировке между нашей страной и Россией.
"Сейчас нет непосредственных прямых самолетов между этими государствами, и все пассажиры летели через Минск. Столица Беларуси стала таким узловым аэропортом, и зарабатывала на этом неплохо. Но, в связи с решением украинского правительства, такие полеты отменяются", – объяснил он.
Калиновский о реакции ЕС на задержание Протасевича в Минске: видео
Что этому предшествовало
- В Минске 23 мая посадили самолет Ryanair, каким из Афин в Вильнюс летел экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEХТА Роман Протасевич. Судно совершило экстренную посадку из-за сообщения о заминировании.
- Журналиста задержали, ему грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.
- Лидеры ЕС порекомендовали европейским компаниям не летать в Минск. Известно, что Литва, Франция, Великобритания и Финляндия уже остановили полеты над Беларусью.