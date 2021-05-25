Це також суттєво погіршить ситуацію з економікою в країні. Про це розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" в Мінську Валерій Калиновський.
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Журналіст зазначив, що виїхати з Білорусі через наземний кордон можуть лише люди, які мають посвідки на проживання в інших держав. Всім іншим громадянам забороняється виїзд через контрольно-пропускні пункти.
Відкритим залишався лише повітряний простір. Виглядає так, що зараз цей кордон буде закритий. І взагалі виїхати з Білорусі буде неможливо,
– підкреслив він.
Калиновський припустив, що виняток можуть становити Росія, Туреччина, Єгипет. В ці країни білоруси ще можуть мати можливість потрапити на літаках.
Він також вважає, що на білоруську авіакомпанію Belavia очікує банкрутство. Наразі авіаперевізник вже скасував заплановані рейси у Францію та Велику Британію.
Рішення про заборону польотів білоруської авіації – важливе для України, – Калиновський
Кореспондент "Радіо Свобода" підкреслив, що рішення ЄС є дуже важливим саме для України. Адже Білорусь була своєрідним мостом у транспортуванні між нашою країною й Росією.
"Зараз немає безпосередніх прямих літаків між цими державами, і всі пасажири летіли через Мінськ. Столиця Білорусі стала таким вузловим аеропортом, і заробляла на цьому непогано. Але, у зв'язку з рішенням українського уряду, такі польоти скасовуються", – пояснив він.
Калиновський про реакцію ЄС на затримання Протасевича в Мінську: відео
Що цьому передувало
- У Мінську 23 травня посадили літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEХТА Роман Протасевич. Судно здійснило екстрену посадку через повідомлення про замінування.
- Журналіста затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Лідери ЄС порекомендували європейським компаніям не літати в Мінськ. Відомо, що Литва, Франція, Велика Британія і Фінляндія вже зупинили польоти над Білоруссю.