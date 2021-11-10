О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 5 ноября – в программе.

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Эксслуга уезжает в ОРДЛО

Бывший депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что поедет на оккупированные территории договариваться вроде бы о мире. Он планирует разговаривать с боевиками в Донецке.

Большое садоводство

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в Украине взорвали миллиард деревьев. Однако Гослесагентство сообщило, что сможет посадить всего более 700 миллионов саженцев.

Совет в тиктоке

В Верховной Раде может появиться диджитал-директор, освещающий работу депутатов в тикток. Также он будет приглашать на экскурсии в парламент известных блогеров.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 9 ноября: смотрите видео