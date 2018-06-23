Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко

В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA. Жир" за 23.06 – соответствие должности, похоже совсем неважно в президентских назначениях, главное – вовремя под руку попасться, как это сделали Жебривский и Литвин. Онищенко, который выпустил книгу "Петр Пятый" не удалось достичь желаемого эффекта, поэтому закрытие газовых дел и эпическое возвращение, как минимум, задерживаются.

Также в выпуске: Уникальные умения Гончаренко. Новый эпатажный имидж Ляшко. "Скромный" отдых Генпрокурора. Барновские репрессии. Президентский дуэт "БобуШенко". Петр Второй или Питер Пен.