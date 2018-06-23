Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко

Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско ОнищенкоВести.UA 78 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA. Жир" за 23.06 – соответствие должности, похоже совсем неважно в президентских назначениях, главное – вовремя под руку попасться, как это сделали Жебривский и Литвин. Онищенко, который выпустил книгу "Петр Пятый" не удалось достичь желаемого эффекта, поэтому закрытие газовых дел и эпическое возвращение, как минимум, задерживаются.
Также в выпуске:
Уникальные умения Гончаренко.
Новый эпатажный имидж Ляшко.
"Скромный" отдых Генпрокурора.
Барновские репрессии.
Президентский дуэт "БобуШенко".
Петр Второй или Питер Пен.
Источник: 24 канал
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