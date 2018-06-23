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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко

Вести.UA 78 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA. Жир" за 23.06 – соответствие должности, похоже совсем неважно в президентских назначениях, главное – вовремя под руку попасться, как это сделали Жебривский и Литвин. Онищенко, который выпустил книгу "Петр Пятый" не удалось достичь желаемого эффекта, поэтому закрытие газовых дел и эпическое возвращение, как минимум, задерживаются.

Также в выпуске:

Уникальные умения Гончаренко.

Новый эпатажный имидж Ляшко.

"Скромный" отдых Генпрокурора.

Барновские репрессии.

Президентский дуэт "БобуШенко".

Петр Второй или Питер Пен.

 

 

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Александр Онищенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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