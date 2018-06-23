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Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA

Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка

Вєсті.UA 162 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 23.06 – відповідність посаді, схоже. зовсім неважлива у президентських призначеннях, головне – вчасно під руку трапитись, як це зробили Жебрівський та Литвин. Онищенку, який випустив книгу "Петро П'ятий" не вдалося досягнути бажаного ефекту, тому закриття газових справ та епічне повернення, як мінімум, затримуються.

Також у випуску:

Унікальні вміння Гончаренка.

Новий епатажний імідж Ляшка.

"Скромніший" відпочинок Генпрокурора.

Барнівські репресії.

Президентський дует "БобуШенко".

Петро Другий або Пітер Пен.

 

Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Олександр Онищенко
Джерело: 24 канал
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