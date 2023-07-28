Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. По его мнению, запрет нардепам на выезд за границу по служебным делам будет нарушением украинского законодательства, а также шагом в сторону авторитаризма.

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Почему в Офисе Президента хотят регулировать выезд народных депутатов

Журналисты подозревают целый ряд нардепов о том, что они использовали свои полномочия для выезда за границу на отдых.

Первым в такой скандал попал Николай Тищенко, якобы поехал в Таиланд для того, чтобы вести там дипломатическую работу. Однако коллеги не оценили его усилия и исключили его из фракции "Слуга народа".

Также в подобных правонарушениях активисты подозревают Михаила Дубинского и Богдана Торохтия, которые могли выезжать за границу по личным делам.

Но "последней каплей" в терпении власти стало разоблачение депутата Юрия Аристова, который, подделав себе больничный, провел около недели в пятизвездочном отеле на Мальдивах. На этот раз за нарушителя взялись серьезно, проведя обыски и открыв производство, которое будет расследовать Печерский суд.

Эта ситуация побудила Офис Президента ужесточить контроль за командировкой народных депутатов. Однако это решение может противоречить законодательству и идее независимости законодательной ветви власти от исполнительной.

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По мнению Романа Костенко, возможное решение о запрете народным депутатам выезжать по служебным делам будет нарушением Конституции Украины. Такой запрет может способствовать притеснениям демократии.

"Инициатива действующей власти по запрету выезда за границу может стать средством влияния на нардепов. Это позволит шантажировать депутатов и требовать от них лояльности. Это неправильно, ведь каждый народный депутат знает, что его избрал народ и он должен работать в его интересах", – убежден Костенко.

Роман Костенко о запрете на служебные командировки за границу: смотрите видео

Нардеп от "Голоса" приводит собственный пример, когда он выезжал в Соединенные Штаты, чтобы помочь Украине убедить американских чиновников поддержать танковую коалицию. Также Костенко выезжал в Японию со служебной командировкой.

"Нужно разделять моральные качества народного депутата, решившего отдохнуть на Мальдивах, и работу народных депутатов за рубежом для налаживания связей с международными партнерами Украины", – убежден нардеп.

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