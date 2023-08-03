По словам Арахамии, процедура выезда депутатов за границу "достаточно жесткая", однако он признал, что она не дает гарантий.

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Введут ли запрет выезда за границу

Арахамия рассказал, что "Слуга народа" улучшит внутреннюю безопасность партии как дополнительную меру и время покажет, сработает ли это. При этом он добавил, что существуют правовые последствия нарушения правил, "чем должны заниматься правоохранительные органы".

Глава фракции считает, что после последней ситуации с Аристовым процесс наладится, однако, по его словам, полный запрет на выезд депутатов – не выход.

Мы не можем вообще не выпускать депутатов. Есть много международных институтов и миссий, вроде ПАСЕ, за участие наших депутатов в которых официально платит государство Украина. Но 99% командировок депутатов совершается за свой счет или счет принимающей стороны без ущерба для бюджета Украины,

– сказал Арахамия.

"Слуга народа" переживает из-за количества депутатов

Давид Арахамия добавил, что большинство депутатов из фракции исключали именно за нарушение моральных устоев, чем юридических аспектов. Однако если и дальше исключать депутатов, фракция может потерять монобольшинство, и тогда придется формировать коалицию. Поэтому, по словам Арахамии, прежде чем кого-то исключить, пересматривается, насколько вина тяжелая.

Я не буду ставить на чашу весов мою возможность обеспечивать принятие законов и то, чтобы кому-то угодить<…>Оценивать по тому, смогла ли Рада выполнить свою историческую миссию во время войны, или не смогла. Конечно, это не значит, что нужно игнорировать мнение общества и ничего не делать, мы же проактивно все делаем. Но я хотел бы увидеть какую-нибудь похожую рефлексию у других политических партий, которые могли бы хотя бы инициировать процесс исключения у себя,

– сказал он.