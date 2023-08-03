За словами Арахамії, наразі процедура виїзду депутатів за кордон "досить жорстка", проте він визнав, що вона не дає гарантій.

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Чи введуть заборону виїзду за кордон

Арахамія розповів, що "Слуга народу" покращить внутрішню безпеку партії як додатковий захід і час покаже, чи це спрацює. При цьому він додав, що наразі існують правові наслідки порушення правил, "чим мають займатися правоохоронні органи".

Глава фракції вважає, що після останньої ситуації з Арістовим процес налагодиться, проте, за його словами, повна заборона на виїзд депутатів – не вихід.

Ми не можемо взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій, на кшталт ПАРЄ, за участь наших депутатів у яких офіційно сплачує держава Україна. Але 99% відряджень депутатів відбувається за власний рахунок або рахунок приймаючої сторони без шкоди для бюджету України,

– сказав Арахамія.

"Слуга народу" переймається через кількість депутатів

Давид Арахасія додав, що більшість депутатів з фракції виключали саме за порушення моральних засад, ніж юридичних аспектів. Проте якщо й надалі виключати депутатів, фракція може втратити монобільшість, і тоді доведеться формувати коаліцію. Тож, за словами Арахамії, перш ніж когось виключити переглядається, наскільки провина важка.

Я не ставитиму на чашу терезів мою можливість забезпечувати ухвалення законів і те, щоб комусь догодити<…>Оцінюватимуть за тим, чи змогла Рада виконати свою історичну місію під час війни, чи не змогла. Звичайно, це не означає, що треба ігнорувати думку суспільства і нічого не робити, ми ж проактивно все робимо. Але я хотів би побачити якусь схожу рефлексію в інших політичних партій, які могли б хоча б ініціювати процес виключення в себе,

– сказав він.