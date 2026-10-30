ГПСУ опровергла слухи о выезде экс-генпрокурора Кравченко "по звонку из Киева" / Соцсети
Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек границу в пункте пропуска Шегини ночью 14 сентября 2026 года. В ходе проверки сработало лишь поручение об информировании, а не запрет на пересечение границы.
В комментарии "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что Кравченко якобы уехал "по звонку из Киева", и назвал их абсурдными. По его словам, тогдашний глава ведомства предъявил инспекторам действующие документы о служебной командировке.
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Что говорят в ГПСУ об отъезде Кравченко
В ходе оформления в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу I, то есть информирование.
Это означает, что необходимо проинформировать соответствующие государственные органы о выезде данного лица. В соответствии с установленным алгоритмом действий инициатор поручения был немедленно уведомлен по телефону о выезде этого лица из Украины
Служебное уведомление по индексу I обязывает пограничников лишь зафиксировать факт пересечения границы и оперативно передать данные инициатору, но не дает оснований задерживать человека. От уполномоченных государственных структур никаких претензий или дополнительных ограничений относительно пересечения границы не поступало.
Каких-либо предостережений относительно выезда Руслана Кравченко от инициатора поручения также не поступало. Других поручений Госпограничной службе, которые бы ограничивали выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли
В ведомстве подчеркнули, что государственные структуры располагают регламентом действий пограничников в случае введения ограничений, к которым относятся запрет на выезд, розыск или углубленная проверка оснований. Поскольку прямого запрета в системе не было, пограничники действовали исключительно в рамках закона.
К слову, одесский бизнесмен Владимир Галантерник мог помочь бывшему Руслану Кравченко устроиться в Австрии. Сам предприниматель уже длительное время скрывается за границей из-за подозрения в нанесении масштабного ущерба общине Одессы.
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