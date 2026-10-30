ГПСУ опровергла слухи о выезде экс-генпрокурора Кравченко "по звонку из Киева"

В комментарии "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что Кравченко якобы уехал "по звонку из Киева", и назвал их абсурдными. По его словам, тогдашний глава ведомства предъявил инспекторам действующие документы о служебной командировке.

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Что говорят в ГПСУ об отъезде Кравченко

В ходе оформления в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу I, то есть информирование.

Это означает, что необходимо проинформировать соответствующие государственные органы о выезде данного лица. В соответствии с установленным алгоритмом действий инициатор поручения был немедленно уведомлен по телефону о выезде этого лица из Украины– отметил Демченко.

Служебное уведомление по индексу I обязывает пограничников лишь зафиксировать факт пересечения границы и оперативно передать данные инициатору, но не дает оснований задерживать человека. От уполномоченных государственных структур никаких претензий или дополнительных ограничений относительно пересечения границы не поступало.

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Каких-либо предостережений относительно выезда Руслана Кравченко от инициатора поручения также не поступало. Других поручений Госпограничной службе, которые бы ограничивали выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли– добавил представитель пограничной службы.

В ведомстве подчеркнули, что государственные структуры располагают регламентом действий пограничников в случае введения ограничений, к которым относятся запрет на выезд, розыск или углубленная проверка оснований. Поскольку прямого запрета в системе не было, пограничники действовали исключительно в рамках закона.

К слову, одесский бизнесмен Владимир Галантерник мог помочь бывшему Руслану Кравченко устроиться в Австрии. Сам предприниматель уже длительное время скрывается за границей из-за подозрения в нанесении масштабного ущерба общине Одессы.