ДПСУ спростувала чутки про виїзд ексгенпрокурора Кравченка "за дзвінком з Києва"

У коментарі "Інтерфакс-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко спростував поширені в мережі чутки про виїзд Кравченка начебто "за дзвінком з Києва" і назвав їх абсурдними. За його словами, тодішній очільник відомства пред'явив інспекторам чинні документи про службове відрядження.

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Що кажуть у ДПСУ про виїзд Кравченка

У ході оформлення в базі даних спрацювало доручення уповноваженого державного органу за індексом І, тобто інформування.

Це означає, що необхідно проінформувати відповідні державні органи про виїзд особи. За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи– зазначив Демченко.

Службове сповіщення за індексом І зобов'язує прикордонників лише зафіксувати факт перетину та оперативно передати дані ініціатору, але не дає підстав зупиняти людину. Від уповноважених державних структур жодних претензій чи додаткових обмежень щодо перетину кордону не надходило.

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Будь-яких застережень про виїзд Руслана Кравченка від ініціатора доручення також не надходило. Інших доручень Держприкордонслужбі, які б обмежували виїзд з України даної особи, уповноважені державні органи не надавали– додав речник прикордонної служби.

У відомстві наголосили, що державні структури володіють регламентом дій прикордонників у разі виставлення обмежень, до яких належать заборона виїзду, розшук або поглиблена перевірка підстав. Оскільки прямої заборони в системі не було, прикордонники діяли виключно в межах закону.

До слова, одеський бізнесмен Володимир Галантерник міг допомогти колишньому Руслану Кравченку влаштуватися в Австрії. Сам підприємець уже тривалий час переховується за кордоном через підозру у завданні масштабних збитків громаді Одеси.