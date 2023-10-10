Сопровождение родственников: какие документы нужны военнообязанному для выезда за границу

В Украине продолжается военное положение и за рубеж выпускают только определенные категории мужчин. Одним из оснований для выезда является сопровождение родственников, имеющих инвалидность.

Адвокат Вадим Заворотный рассказал об условиях выезда за границу мужчины вместе с родственниками, нуждающимися в сопровождении.

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Кто из мужчин может сопровождать родственника за границу

Адвокат рассказал, кто из мужчин призывного возраста может сопровождать родственника за границу. В частности, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения имеют:

мужья, жены которых имеют инвалидность;

те, у кого один из родителей или родителей жены (супруга) имеет инвалидность I или II группы;

мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы.

При этом в правилах выезда не говорится о том, какую группу инвалидности должны иметь супруги. Это значит, что выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (или мужа) и ІІІ группы инвалидности.

Какие документы нужно собрать перед выездом

Мужчинам призывного возраста для выезда за границу необходимы оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основания для выезда. К примеру, если военнообязанный сопровождает супругу, необходимо предоставить свидетельство о браке и документы для подтверждения статуса ее инвалидности.

Кроме того, нужно иметь документ, подтверждающий совместное проживание с этим человеком.

Если вы сопровождаете родителей или родителей второго супруга, если они имеют инвалидность I или II группы, кроме самих документов на подтверждение инвалидности и родственных связей, дополнительно к этому нужны документы, подтверждающие общее местожительство с такими людьми. Зарегистрированное или задекларированное место жительства должно совпадать. Или можно предоставить акт установления факта осуществления ухода,

– сообщил адвокат.

Такой документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения районной, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета.

Кроме этого, основание для выезда мужчины призывного возраста за границу можно подтвердить документами о получении компенсации (надбавки) по уходу (в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах").

Но важно заметить, что правила предполагают, чтобы те люди, которых сопровождает за границу мужчина призывного возраста, находились за границей на консульском учете. И совершающий сопровождение обязан вернуться в Украину не позднее срока возвращения того человека, которого он сопровождал.