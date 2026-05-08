Достаточно ли Резерв+ на границе: в ГПСУ объяснили, что нужно мужчинам для выезда из Украины

Для пересечения границы мужчины должны иметь при себе актуальный военный билет. Выехать из Украины можно, как с бумажным военным билетом, так и с электронным документом с QR-кодом.

Однако, в электронных реестрах часто происходит сбой, который затрудняет работу на границе. Об этом в блиц интервью РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Обязательно ли мужчине иметь бумажный военный билет при пересечении границы?

Демченко подтвердил, что для пересечения государственной границы мужчинам не обязательно иметь бумажный военный билет.

Обратите внимание! Электронный военно-учетный документ с QR-кодом, сформирован в приложении Резерв+, официально приравнивается к бумажному документу, поэтому на границе принимают оба варианта.

В то же время в ГПСУ обращают внимание, что из-за возможных технических сбоев в системе "Оберіг" информация об отсрочке или право на выезд может не обновиться вовремя. В таком случае проблемы могут возникать и в работе приложения Резерв+, который синхронизируется с этой базой. Именно поэтому мужчинам советуют заранее позаботиться о дополнительных подтверждениях своих данных.

В частности, рекомендуется иметь при себе распечатанный PDF-файл электронного военно-учетного документа или, по возможности, бумажный вариант документа.

Представитель ГНСУ отмечает, что оформление отсрочек и обновление информации является ответственностью территориальных центров комплектования. Если во время проверки возникают сомнения относительно данных, пограничники могут обращаться в ТЦК для уточнения информации. Однако при отсутствии документов человеку могут отказать в пересечении границы.

Кто может без ограничений выезжать за границу?

В Украине продолжает действовать общее правило запрета выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения. В то же время правительство существенно расширило перечень исключений и смягчило ограничения для отдельных категорий граждан.

В частности, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут свободно пересекать государственную границу. Для выезда им достаточно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.

Без ограничений могут выезжать и мужчины старше 60 лет, поскольку они больше не считаются военнообязанными. Также право на выезд имеют лица с инвалидностью любой группы и граждане, которых признали непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Отдельные исключения предусмотрены и по семейным обстоятельствам. Выехать за границу могут:

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет,

родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка,

опекуны людей с инвалидностью или тяжелобольных родственников.

Действуют ли ограничения на пересечение границы для женщин?

В Украине нет общего запрета на выезд женщин за границу во время военного положения, однако для отдельных категорий гражданок действуют определенные правила. 6 мая 2026 года Кабмин отменил большинство ограничений для женщин, которые работают на государственных должностях. Теперь свободно пересекать границу могут женщины, которые работают в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на государственных предприятиях.

Ранее для них выезд был возможен только в служебную командировку или при наличии особых оснований, в частности для посещения детей за рубежом. Новые правила существенно упростили процедуру выезда для этой категории гражданок.

Однако существуют отдельные условия для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Несмотря на обязательную постановку на воинский учет, это не означает автоматического запрета на выезд из Украины. Сейчас Госпогранслужба не применяет ограничений по выезду женщин-медиков и фармацевтов, если они не являются военнослужащими.