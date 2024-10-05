Об этом сообщила Национальная полиция Украины. За свои "услуги" организаторы схемы брали с человека 10 тысяч долларов США.

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Как работала схема по бегству уклонистов за границу

Полицейские рассказали, что участники преступной группы причастны к незаконной переправке за границу около 40 человек. Для этого фигуранты создали закрытый канал в телеграмме, где предлагали свои "услуги" и инструктировали "клиентов".

После оплаты аванса беглецы должны были добраться до города Львов, а оттуда участники преступной группы горными дорогами перевозили их в Закарпатье. В дальнейшем мужчин призывного возраста прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию,

– рассказали правоохранители.

Во взаимодействии с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI DHS) украинские полицейские установили местонахождение организатора преступной группы, который, незаконно пересекая государственную границу Украины, сбежал в США. Оттуда он координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств.

Разоблачена незаконная схема переправки уклонистов за границу / Фото Национальной полиции Украины

Организаторам преступной "схемы" сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Один из них уже под арестом, его задержали на территории Закарпатья во время незаконной переправки очередной группы людей.

"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержания. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются", – отметили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, все эти мероприятия проводились в рамках международной спецоперации Интерпола LIBERTERRA II.